Gemeinderat Schiltach: Spielothek wird vergrößert – Stadt nicht begeistert
Die Spielothek im Gebäude Hof 190 in Hinterlehengericht soll vergrößert werden. Foto: Niklas Ortmann

Noch mehr Spielautomaten in Schiltach? Der Bürgermeister ist nicht begeistert – doch der Gemeinderat hatte praktisch keine andere Wahl, als der Spielothek-Erweiterung zuzustimmen.

Die Spielothek im Gebäude Hof 190 soll um die Fläche der ehemaligen Gaststätte Alte Mühle erweitert werden. Dort befindet sich derzeit ein Bistro, in dem auch schon Spielautomaten stehen, wie Hauptamtsleiter Michael Grumbach in der Sitzung des Gemeinderats erklärte. Nun soll die Fläche in die eigentliche Spielhalle mit aufgenommen werden.

 

Noch mehr Spielfläche in Lehengericht – Bürgermeister Thomas Haas machte kein Geheimnis daraus, dass er davon nicht begeistert ist. Aber wenn der Gemeinderat nicht zustimme, würde das Landratsamt das Einvernehmen erteilen, da die Spielothek rechtlich einen Anspruch auf die Erweiterung habe. „Es bringt nichts, wenn wir es verweigern“, machte Haas deutlich.

Bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen erteilte der Gemeinderat mehrheitlich das Einvernehmen für die Erweiterung der Spielothek.

 