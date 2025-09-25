Gemeinderat Schiltach: Spielothek wird vergrößert – Stadt nicht begeistert

1 Die Spielothek im Gebäude Hof 190 in Hinterlehengericht soll vergrößert werden. Foto: Niklas Ortmann Noch mehr Spielautomaten in Schiltach? Der Bürgermeister ist nicht begeistert – doch der Gemeinderat hatte praktisch keine andere Wahl, als der Spielothek-Erweiterung zuzustimmen.







Link kopiert



Die Spielothek im Gebäude Hof 190 soll um die Fläche der ehemaligen Gaststätte Alte Mühle erweitert werden. Dort befindet sich derzeit ein Bistro, in dem auch schon Spielautomaten stehen, wie Hauptamtsleiter Michael Grumbach in der Sitzung des Gemeinderats erklärte. Nun soll die Fläche in die eigentliche Spielhalle mit aufgenommen werden.