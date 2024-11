1 Ein Schild im Wolfacher Klinikum weist auf die Notfallpraxis hin. (Archivfoto) Foto: Springmann

Die Bürgermeister der Region Kinzigtal haben eine Postkartenaktion für den Erhalt der Notfallpraxis in Wolfach gestartet, wie Schenkenzells Bürgermeister Bernd Heinzelmann in der Sitzung des Gemeinderats bekanntgab.









In der Sitzung des Gemeinderats erneuerte Bürgermeister Bernd Heinzelmann seine Kritik an der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW), 17 Notfallpraxen im Land schließen zu wollen, darunter auch die in Wolfach. Dieses Vorgehen empfinde er als Armutszeugnis.