Gemeinderat Schenkenzell: Gemeindeeigenes Haus wird saniert

Bei der schrittweisen Modernisierung des Wohngebäudes Heilig Garten 4 steht jetzt die Erneuerung der Elektrotechnik an. Mehr gibt der Haushalt derzeit nicht her.
Nachdem in einem ersten Schritt die Heizungsanlage erneuert, die Nachtspeicheröfen auf eine Pelletsheizung umgestellt und Bäder renoviert wurden, stehen nun die Dachsanierung und Erneuerung der elektrotechnischen Anlagen an. Dabei wird es gegenüber dem Haushaltsansatz jedoch zu Mehrkosten kommen, wie Bürgermeister Bernd Heinzelmann aufgrund aktualisierter Kostenberechnung in der Sitzung des Gemeinderats bekannt gab.