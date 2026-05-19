Gemeinderat Schenkenzell: Forst stützt den kommunalen Haushalt

Der Gemeindewald hat Schenkenzell 2025 einen Überschuss von knapp 60.000 Euro beschert. Der war mehr als doppelt so hoch wie der Plan von 26.500 Euro vorsah.
In der Sitzung des Gemeinderats stellte Hauptamtsleiterin Susanne Augsburger den Betriebsnachweis für das Forstwirtschaftsjahr 2025 vor. Ihr zufolge lagen die Einnahmen bei insgesamt 195.400 Euro. Allein die Holzernte von 1962 eingeschlagenen Erntefestmetern brachte einen Erlös von 188.600 Euro. Die deutlich höheren Einnahmen gegenüber dem Planansatz hatten sich durch die guten Holzpreise am Markt ergeben, obwohl die vorgesehene Einschlagsmenge von 2000 Festmetern nicht ganz ausgeschöpft worden war.