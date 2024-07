Gemeinderat Schenkenzell: Beim Thema Heizung verlieren auch die Räte den Durchblick

1 Das Haus des Gastes in der Landstraße 2 soll eine neue Heizung bekommen –­ nur welche? Angesichts der vielen möglichen Varianten und der komplizierten gesetzlichen Bestimmungen wollte der Gemeinderat die Entscheidung lieber vertagen. Foto: Niklas Ortmann

Welche Heizung ist die richtige? Die Frage, die viele Immobilienbesitzer beschäftigt, treibt nun auch den Schenkenzeller Rat um. Bei der Diskussion um das Heizungskonzept für das Haus des Gastes wurde deutlich, wie kompliziert das Thema mittlerweile ist.









Der 40 Jahre alte Kessel der Gastherme im Haus des Gastes in der Landstraße 2 ist stellenweise undicht, so dass immer wieder Heizwasser aus den verrosteten Schweißnähten austritt. Daher soll eine neue Heizung her – nur welche? Über diese Frage diskutierte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.