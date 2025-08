Gemeinderat Schenkenzell: Bahn-Diskussion geht weiter

1 Laut einem Schenkenzeller Bahnexperten müssen am Bahnhof Freudenstadt nicht nur eine, sondern zwei Weichen eingebaut werden. Foto: Herzog Auf dem Bahnhof Freudenstadt müssen nicht nur eine, sondern zwei Weichen eingebaut werden. Darüber informierte ein Schenkenzeller Bahnexperte in der Gemeinderatssitzung.







Das kontrovers diskutierte Thema um den Einbau einer Weiche auf dem Bahnhof Freudenstadt, das zur drastischen Reduzierung von Bahnhalts in Schenkenzell und Loßburg und heftigen Protesten von Nutzern führte, bekommt eine neue Dimension. In der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung meldete sich ein Bürger und erkundigte sich bei Bürgermeister Bernd Heinzelmann über den Inhalt eines vom SPD-Ortsverein Schiltach-Schenkenzell organisierten Gesprächs am Bahnhof Schenkenzell vor rund sechs Wochen. Er sei an diesem Termin verhindert gewesen.