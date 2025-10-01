Gemeinderat Schallbach: Schnelles Handeln gefragt

Für die energetischen Sanierung von Schallbachs Kindergarten- und Feuerwehrgebäude stehen möglicherweise attraktive Fördermittel in Aussicht.
Laut Schreiben der Energieagentur Südwest GmbH unterstützt das Land Baden-Württemberg mit der Neuauflage des Förderprogramms Klimaschutz-Plus Kommunen bei der energetischen Sanierung von Verwaltungs- und Schulgebäuden, und zwar mit deutlich erhöhten Zuschüssen und vereinfachten Antragsverfahren. 2025 stehen hierfür bis zu 20 Millionen Euro Fördermittel bereit, 2026 bis zu 30 Millionen Euro. Zudem entstehen durch die Kombination mit Bundesmitteln besonders attraktive Förderquoten. Gefördert wird die energetische Sanierung kommunaler Gebäude für nicht wirtschaftliche Tätigkeiten.