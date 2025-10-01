Gemeinderat Schallbach: Schnelles Handeln gefragt

Laut Schreiben der Energieagentur Südwest GmbH unterstützt das Land Baden-Württemberg mit der Neuauflage des Förderprogramms Klimaschutz-Plus Kommunen bei der energetischen Sanierung von Verwaltungs- und Schulgebäuden, und zwar mit deutlich erhöhten Zuschüssen und vereinfachten Antragsverfahren. 2025 stehen hierfür bis zu 20 Millionen Euro Fördermittel bereit, 2026 bis zu 30 Millionen Euro. Zudem entstehen durch die Kombination mit Bundesmitteln besonders attraktive Förderquoten. Gefördert wird die energetische Sanierung kommunaler Gebäude für nicht wirtschaftliche Tätigkeiten.

Die genaue Definition, welche Gebäudetypen förderfähig sind, befindet sich aktuell noch in Abstimmung. Voraussetzung zur Antragsstellung der Landesförderung ist ein Zuwendungsbescheid des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude.

Ob Kindergarten und Feuerwehrhaus unter die förderfähigen Gebäude fallen, müsse abgeklärt werden, sagte Bürgermeister Christian Iselin.

Möglicherweise könne die Förderung nicht nur für Fenster, sondern auch für die Heizungssanierung genutzt werden. Als Erstes müsse nun ein Energieberater hinzu gezogen werden. Für die kommende Gemeinderatssitzung solle alles vorbereitet werden, dazu gehöre auch die Gegenüberstellung der Kosten eines Energieberaters und der möglichen Höhe des Fördergeldes. Auf jeden Fall sei Eile geboten. Laut Schreiben der Energieagentur Südwest ist bei der Antragstellung schnelles Handeln gefragt – schließlich seien die Fördermittel begrenzt.