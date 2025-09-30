Gemeinderat Schallbach: Ort profitiert von Nemo

1 Die Ausschreibung für die E-Ladestation in Schallbach läuft. Angesiedelt werden soll sie im Bereich von Feuerwehr und Kindergarten. (Symbolbild) Foto: PIxabay/ClimateWarrier Schallbach bekommt Radweg, barrierefreie Bushaltestelle, Carsharing und Ladesäule.







Bis März 2026 soll in Schallbach das Nemo-Projekt abgeschlossen sein. „Wir haben von dem Netzwerk profitiert“, befand Bürgermeister Christian Iselin in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit Unterstützung des Nemo-Netzwerks bekam das Dorf einen neuen Rad-/Fußweg als Verbindungsstück vom Radweg bis zum Ortseingang und eine behindertengerechte Bushaltestelle in der Dorfstraße. Die Fördermittel hierfür betrugen insgesamt 115 000 Euro.