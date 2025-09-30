Gemeinderat Schallbach: Ort profitiert von Nemo
Die Ausschreibung für die E-Ladestation in Schallbach läuft. Angesiedelt werden soll sie im Bereich von Feuerwehr und Kindergarten. (Symbolbild) Foto: PIxabay/ClimateWarrier

Schallbach bekommt Radweg, barrierefreie Bushaltestelle, Carsharing und Ladesäule.

Bis März 2026 soll in Schallbach das Nemo-Projekt abgeschlossen sein. „Wir haben von dem Netzwerk profitiert“, befand Bürgermeister Christian Iselin in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit Unterstützung des Nemo-Netzwerks bekam das Dorf einen neuen Rad-/Fußweg als Verbindungsstück vom Radweg bis zum Ortseingang und eine behindertengerechte Bushaltestelle in der Dorfstraße. Die Fördermittel hierfür betrugen insgesamt 115 000 Euro.

 

Auch die Einrichtung von Car-Sharing gehört zu Nemo, die Vergabe der Ladeinfrastruktur für ein E-Car im Ort läuft derzeit noch und wird mit rund 15 000 Euro gefördert. Zusammen gerechnet mit der Beantragung der Fördermittel und Ausschreibung der Ladeinfrastruktur hatte die Gemeinde für alles zusammen 31 Arbeitstage angesetzt.

Laut Einschätzung von Jana Stahl von der Energieagentur Südwest wäre es sinnvoll, 17 Arbeitstage nachzubuchen. Dem stimmte der Schallbacher Gemeinderat zu. Infolge der Förderung ist mit Kosten von knapp 355 Euro pro Arbeitstag zu rechnen, das sind zusammen 6030 Euro.

 