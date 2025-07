1 Die Energiewende muss finanziert werden. Deshalb braucht der Energieversorger EnBW mehr Geld, holt es sich von Aktionären und zahlt ihnen dafür Rendite. Foto: Uli Deck/dpa Es war eine Entscheidung, wie sie in den meisten Gemeinderäten der Region niemals gefällt werden könnte: Die Stadt schichtet einen Teil ihrer Millionen um und investiert.







Wie wichtig es ist, dass die Energiewende vorangetrieben wird, ist den Stadträten auf dem hoch gelegenen und gewöhnlich nicht so hitzigen Heuberg in ihrer jüngsten Sitzung klar geworden: Die Sonne schien mit Macht in den Sitzungssaal, und alle schwitzten.