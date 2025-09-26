Gemeinderat Rümmingen: Rümmingen hat kein Katzenproblem

Aus ihrer früheren Tätigkeit als Rechnungsamtsleiterin der Gemeinde Stühlingen wisse sie, dass verwilderte Hauskatzen durchaus zum Problem werden können. Denn das Tierheim habe Stühlingen für Fundkatzen aus ihrem Gebiet damals jährlich eine fünfstellige Summe in Rechnung gestellt. „Die Heime rechnen jede Fundkatze auch ab“, so Carreira. Rümmingen habe in ihrer Amtszeit bislang aber noch nie eine solche Tierheimrechnung erhalten. Auch Bürger hätten noch keine großen Gruppen streunender Katzen gemeldet, ergänzte sie. Den Gemeinderäten waren solche Fälle ebenfalls nicht bekannt, weshalb das Gremium die Einführung einer Katzenschutzsatzung geschlossen ablehnte. Sollte sich die Lage ändern, könne man das Thema jederzeit erneut auf die Tagesordnung gesetzt werden, so Joana Carreira. Bislang hätten im Kreis Schliengen und Bad Bellingen eine solche Satzung eingeführt, hatte sie in Erfahrung gebracht.