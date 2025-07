Das Angebot an Kindergartenplätzen reicht in Rümmingen weiterhin aus. Auch die Betreuung der Schulkinder deckt den Bedarf.

Aktuell sind im Kindergarten Rümmingen im Bereich der unter Dreijährigen 15 von 20 Plätzen belegt. Dafür sind bei den über Dreijährigen von 92 Plätzen 99 belegt. In der Summe sind das 114 Kinder bei einer Kapazität von 112 Kindern. „Wir können den Bedarf abdecken, es sind sogar ein paar auswärtige Kinder dabei“, stellte Bürgermeisterin Joana Carreira im Gemeinderat fest.

Belegung geht zurück

Im neuen Kindergartenjahr ab September wird die Belegung voraussichtlich zurückgehen. Dann werden nur noch 99 von 112 Plätzen belegt sein, 14 bei den unter Dreijährigen und 85 bei den über Dreijährigen. Man halte aber auch gerne einen Puffer vor, sagte die Bürgermeisterin. Im Kindergartenjahr 2026/27 geht die Anzahl der Kinder nach den bisherigen Anmeldungen noch weiter zurück, nämlich auf 89 insgesamt. Das kann sich aber noch ändern, es gibt 24 Kinder in der Gemeinde, die noch nicht angemeldet sind. Der Bedarf an Kindergartenplätzen wird also auch weiterhin gedeckt.

Festgestellt wird, dass die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung zurückgeht. Personell ist der Kindergarten gut ausgestattet.

Schulkindbetreuung

Bei der Schulkindbetreuung hat die Gemeinde auf taggenaue Buchung umgestellt. Früher waren 65 Kinder angemeldet, die aber gar nicht immer erschienen sind. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Kinder erscheinen, die angemeldet sind. Das ermöglicht auch eine genauere Personalplanung. Die Betreuung morgens eine Viertelstunde vor Schulbeginn wird gut angenommen, die meisten Anmeldungen liegen für die Betreuung bis 13.30 Uhr vor. Für eine weitere Betreuung in den Nachmittag hinein inklusive Mittagessen gibt es nur vereinzelt Anmeldungen. Die Betreuung während der Ferien wird weiterhin gut angenommen, auch von Familien aus Schallbach. In den Schulferien richtet sich die Personalstärke nach der Planung, den Angeboten und nach der Anzahl der angemeldeten Kinder. Es sind drei feste Betreuungskräfte vor Ort und werden durch zwei Mitarbeiterinnen aus der Gemeinde Schallbach unterstützt. Zusätzlich werden Studenten, Schüler oder Praktikanten eingesetzt. Zusammen mit Schallbach und Wittlingen werden auch Ausflüge für Kinder ab acht Jahren angeboten, etwa in den Naturpark Rheinaue in Rust. Die Rückmeldungen von Eltern sind positiv. Überlegt wird, ob noch eine Gruppe für jüngere Kinder eingerichtet wird.