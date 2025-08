Oberbürgermeister Stephan Neher brachte bei der Sondersitzung am Dienstag auch schon eine mögliche Kandidatin ins Spiel: Manuela Beck, Leiterin des Amts für Bildung, Kultur und Sport.

Zunächst musste aber über den Antrag der Fraktionen FaiR und Bunte/Linke entschieden werden. Volkmar Raidt (FaiR) hatte ursprünglich beantragt, die Stelle des ersten Beigeordneten ersatzlos zu streichen. Bei der Sitzung modifizierte er seinen Antrag: Die Stelle solle zunächst ein Jahr nicht besetzt werden, um zu sehen, wie sich dies auswirkt. Dann solle erst entschieden werden. Raidt: „Wir müssen eventuell auch an der Verwaltungsspitze sparen.“

Ob dies allerdings der Fall wäre, bezweifelte Oberbürgermeister Neher mit Blick auf Haushaltsoffensive, anstehende Wechsel bei Amtsleitern und Arbeitsaufkommen. Es müssten Positionen im „zweiten Glied“ höher gestuft werden. Nicht zuletzt geht es ihm um die Repräsentationsaufgaben, die die Bürgermeister der Stadt bei öffentlichen Anlässen und Vereinen wahrzunehmen haben. Dieses Argument war allerdings nicht überzeugend: „Wir haben gut bezahlte Amtsleiter“, meinte Raidt.

Auch erfahrene Stadträte sollen repräsentieren

Die Repräsentation könnten auch erfahrene Stadträte übernehmen, fand Jasson Schuler (Ja). Mehr wog schon der Aspekt, dass bei einem Verzicht auf einen Bürgermeister kaum gespart werden könnte. Der Antrag von FaiR und BUNTE/Linke fand nur sechs Ja-Stimmen und wurde somit mehrheitlich abgelehnt.

Die von der Verwaltung vorgeschlagene Umbenennung des bisherigen Finanzdezernats (Dezernat II) in Bildungs- und Finanzdezernat war allerdings ein weiterer kontrovers diskutierter Punkt. Neher begründete diese Änderung anlässlich des Wechsels in der Verwaltungsspitze damit, dass der Bereich Bildung und Betreuung in der Stadtverwaltung stark an Bedeutung gewonnen hat. Als Beispiel führte er an, dass die Stadt 2010 nur 27 pädagogische Mitarbeiter hatte, 2025 seien es bei 114 Stellen 230 Beschäftigte. Von daher Nehers Überlegung: „Warum diesen Bereich nicht stärker zu betonen?“ Er ließ keinen Zweifel daran, dass die bisherige Amtsleiterin Manuela Beck eine gute Wahl wäre. Zumal sie als ehemalige Controllerin in einem Konzern durchaus auch in Finanzangelegenheiten Kompetenzen habe. Gleichwohl solle offen ausgeschrieben werden. Neher: „Ich erwarte Erfahrungen im Finanz- und Bildungsbereich.“

Einwände kamen von der CDU-Fraktion. Es sollte nicht der Eindruck vermittelt werden, dass eine Vorentscheidung schon getroffen sei, sagte Michael Bay. Er sprach sich dafür aus, die Zuschneidung des Ressorts erst nach der Beigeordnetenwahl festzulegen. „Es sieht so aus, dass die Stelle einer internen Bewerbung angepasst wird“, meinte Reinhold Baur (CDU). Er räumte allerdings ein, dass Manuela Beck ihr Amt gut entwickelt habe. Baur: „Es geht mir nur ums Verfahren.“

Jeder soll sich auf die Stelle bewerben können

Jasson Schuler tendierte ebenfalls dazu, zuerst auszuschreiben und später die Geschäftskreise anzupassen: „Sonst kann kaum jemand mit Frau Beck konkurrieren.“ Jörg Bischof (Grüne) sagte dagegen: „Wir müssen klar beschreiben, was wir haben wollen.“ Bildung sei der Bereich, in dem sich am meisten getan habe und wo die Aufgaben groß seien. Daher brauche man jemanden, der hier Kompetenzen habe. Raphael Steur (SPD) fand es gut, sich inhaltliche Gedanken zu machen, auch über mögliche Kandidaten, nur sollte sich auf die Stelle jeder bewerben können.

Der Beschluss

Der Gemeinderat

beschloss die Neubesetzung eines hauptamtlichen Beigeordneten mit Änderungen des Geschäftskreises. Dazu gehören neben der Stadtkämmerei jetzt auch das Amt für Bildung, Kultur und Sport, außerdem die Hospitalstiftung, die Stabsstelle Wirtschaftsförderung sowie der Eigenbetrieb „Wohnbau Rottenburg“. Die Ausschreibung erfolgt am 15. August, Ende der Bewerbungsfrist ist am 12. September, die Wahl des Ersten Beigeordneten dann am 21. Oktober.