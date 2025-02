1 Baurechtlich steht dem geplanten Pferdestall nichts entgegen. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Aus einer Scheune am Rand von Brittheim soll ein Stall werden. Dagegen sprach sich eine große Mehrheit der Gemeinderäte aus – und überstimmte den Bürgermeister.









Bausachen sind in Gemeinderäten in der Regel jene Punkte der Tagesordnung, die zügig und ohne lange Diskussionen und Kampfabstimmung abgehakt werden. Von dieser Regel wich die Beratung über den Antrag auf eine Nutzungsänderung einer Scheune in Brittheim in der Ratssitzung am Donnerstagabend deutlich ab.