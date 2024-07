Gemeinderat Rosenfeld: Kita-Erweiterung wird vorbereitet

1 Einen Erweiterungsbau erhält die Eilers-Kita. Dazu muss der Bebauungsplan geändert werden. Foto: Hertle/Archiv

Der Rosenfelder Gemeinderat bereitet in seiner nächsten Sitzung die Erweiterung der Eilers-Kindertagesstätte vor. Dazu muss der dortige Bebauungsplan geändert werden.









Link kopiert



Die Eilers-Kita an der Rosenfelder Panoramastraße erhält wegen anhaltend hoher Nachfrage nach Betreuungsplätzen einen Erweiterungsbau. Dieser wird südlich des bestehenden Gebäudes errichtet. Das Problem: Im geltenden Bebauungsplan „Großhalde II – Weingärten I“ ist an dieser Stelle eine Grünfläche eingezeichnet. Also muss diese Festlegung geändert werden, um den Neubau zu ermöglichen. Also steht am kommenden Donnerstag die 14. Änderung des Bebauungsplans auf der Tagesordnung.