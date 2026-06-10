Gemeinderat Rohrdorf: Vorsicht – Brandgefahr bei Feuerwehrfahrzeugen

Die Feuerwehr Rohrdorf setzt bei ihren Feuerwehrfahrzeugen auf zusätzliche Sicherheit – so werden jetzt Rauchmelder eingebaut.

Grünes Licht gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Maßnahme – alle Feuerwehrfahrzeuge werden mit Rauchmeldern ausgestattet. Denn: Die Kommune will ihre Feuerwehrfahrzeuge künftig besser vor Brandgefahren schützen. Der Gemeinderat beschäftigte sich daher mit der Ausstattung sämtlicher Einsatzfahrzeuge mit speziellen Mobilfunkrauchmeldern. Hintergrund sind zunehmende Sicherheitsbedenken bei älteren Feuerwehrfahrzeugen sowie mehrere Brandereignisse in Feuerwehrgerätehäusern andernorts.

Besonders im Fokus steht dabei das ältere LF 8/6 der Freiwilligen Feuerwehr Rohrdorf – ein Fahrzeug auf Iveco/Magirus-Basis, das bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im Einsatz ist. Die Rohrdorfer Wehr reagiert daher gemeinsam mit der Gemeinde auf bundesweite Warnungen.

Überprüfung elektrischer Anlagen

Auslöser für die Diskussion war unter anderem eine Presseinformation der Magirus GmbH vom März 2026. Das Unternehmen hatte darin Prüfmaßnahmen für ältere Feuerwehrfahrzeuge empfohlen. Betroffen sind insbesondere Fahrzeuge auf Iveco-EuroCargo- beziehungsweise EuroFire-Fahrgestellen der Baujahre 1992 bis 2002. Empfohlen wurde dabei unter anderem die Überprüfung elektrischer Anlagen sowie der vorsorgliche Austausch bestimmter Lichtschalter, die als mögliche Schwachstelle gelten.

Die Gemeinde Rohrdorf hat bereits reagiert. Die erforderlichen Prüfungen am betroffenen Fahrzeug sind durchgeführt worden. Der Austausch des kritischen Lichtschalters kann allerdings erst erfolgen, sobald das derzeit schwer verfügbare Ersatzteil geliefert wird – die Feuerwehr befindet sich bereits auf der Warteliste.

Brandpotenzial elektrischer Geräte

Doch nicht nur ältere Fahrzeugtechnik bereitet Sorge. In modernen Feuerwehrfahrzeugen befinden sich heute zahlreiche elektrische Geräte, Ladeeinrichtungen und Akkusysteme – von Funktechnik bis hin zu Akku-Werkzeugen. Die Freiwillige Feuerwehr Rohrdorf sieht darin ein zusätzliches Brandpotenzial.

Gerade nachts oder außerhalb von Einsätzen könne ein Entstehungsbrand lange unbemerkt bleiben und im schlimmsten Fall nicht nur ein Fahrzeug zerstören, sondern auch das Feuerwehrgerätehaus und weitere Einsatzmittel gefährden, erklärten Vertreter der Feuerwehr den Ratsmitgliedern. Eine frühzeitige Branderkennung direkt im Fahrzeug soll deshalb künftig helfen, schneller reagieren zu können und größere Schäden zu verhindern.

Praktikabler Mittelweg

Die Feuerwehr hatte im Vorfeld mehrere technische Lösungen miteinander verglichen. Untersucht wurden mehrere Rauchmelde-Systeme für Mobilfunkrauchmelder. Die Wahl fiel letztlich auf ein System, das ohne WLAN-Infrastruktur oder zusätzliche Zentrale im Gerätehaus funktioniert. Die Rauchmelder arbeiten über Mobilfunk und verfügen über fest integrierte SIM-Karten.

Alarmmeldungen können direkt über eine App weitergegeben werden, die mit der bereits genutzten Alarmierungssoftware der Feuerwehr kompatibel ist. Aus Sicht der Feuerwehr stellt das System damit einen praktikablen Mittelweg dar: technisch zuverlässig, vergleichsweise einfach installierbar und gleichzeitig deutlich günstiger als andere Speziallösungen.

Ausstattung aller relevanten Fahrzeuge

Geplant ist die Ausstattung aller relevanten Fahrzeuge mit insgesamt zehn Rauchmeldern. Vorgesehen sind: vier Melder für das HLF 10, ebenso vier Melder für das LF 8/6 sowie weitere zwei Melder für den Mannschaftstransportwagen. Bei einem Stückpreis von 99 Euro entstehen Gesamtkosten von rund 990 Euro zuzüglich kleinerer Nebenkosten.

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Die Verwaltung bewertet die Maßnahme als „sachgerecht und verhältnismäßig“. Angesichts des vergleichsweise geringen finanziellen Aufwands könne die Investition einen wichtigen Beitrag zum Schutz der gemeindlichen Feuerwehrinfrastruktur leisten. Nach dem Beschluss des Gemeinderates soll die Feuerwehr die Beschaffung und fachliche Umsetzung der Rauchmelder selbst begleiten und die geeigneten Einbauorte in den Fahrzeugen festlegen.