Gemeinderat Rohrdorf: Vorsicht – Brandgefahr bei Feuerwehrfahrzeugen

Die Feuerwehr Rohrdorf setzt bei ihren Feuerwehrfahrzeugen auf zusätzliche Sicherheit – so werden jetzt Rauchmelder eingebaut.
Grünes Licht gab der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für die Maßnahme – alle Feuerwehrfahrzeuge werden mit Rauchmeldern ausgestattet. Denn: Die Kommune will ihre Feuerwehrfahrzeuge künftig besser vor Brandgefahren schützen. Der Gemeinderat beschäftigte sich daher mit der Ausstattung sämtlicher Einsatzfahrzeuge mit speziellen Mobilfunkrauchmeldern. Hintergrund sind zunehmende Sicherheitsbedenken bei älteren Feuerwehrfahrzeugen sowie mehrere Brandereignisse in Feuerwehrgerätehäusern andernorts.