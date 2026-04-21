Gemeinderat Rohrdorf: Aufträge für Sanierung der Malmenschule vergeben
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Die Malemenschule in Rohrdorf (Bildmitte) soll saniert werden. Foto: Fritsch

Der Gemeinderat Rohrdorf hat sich mit der Modernisierung der Malmenschule befasst.

Die Sanierung der Malmenschule schreitet voran – Ziel ist es, die bauliche Substanz zu modernisieren und die Lernbedingungen nachhaltig zu verbessern. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrere Aufträge im Zuge der Sanierung der Malmenschule vergeben. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere der Austausch der Verglasung sowie des Sonnenschutzes. Hier wurden mehrere Varianten geprüft. Den Zuschlag für diese Arbeiten erhielt eine Firma aus Lahr zum Angebotspreis von 122.661 Euro. Insgesamt waren sechs Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden, drei reichten letztlich ein Angebot ein. Nach Prüfung durch das Architekturbüro Schneider aus Rohrdorf erwies sich das Angebot der Lahrer Firma als wirtschaftlichstes.

 

Unterschiedliche Varianten für die Fassadengestaltung

Ein Vertreter des Architekturbüros erläuterte die unterschiedlichen Varianten für die Fassadengestaltung. In einer Abstimmung wählte der Gemeinderat die Variante 1 als diejenige, die umgesetzt werden soll – große Fensterfronten zeichnen diese aus. Bereits in einer früheren Sitzung war das Thema beraten, jedoch auf Wunsch des Gremiums vertagt worden. Hintergrund waren offene Fragen unter anderem zur Bauphysik, zur Gestaltung der neuen Fenster sowie zu konstruktiven Details zwischen Ober- und Dachgeschoss. Diese konnten nun im Beisein eines Vertreters des Architekturbüros geklärt werden.

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Neben der Verglasung wurden weitere Gewerke im Rahmen der Schulsanierung vergeben. Dazu zählen unter anderem Arbeiten in den Bereichen Putz, Trockenbau, Maler- und Gerüstbau sowie Abbruch- und Rohbauarbeiten. Auch die Elektroinstallationen, Estrich- und Fliesenarbeiten, Sanitäranlagen sowie der Austausch von Türblättern wurden beauftragt. Die finanziellen Mittel für die Maßnahmen sind im Haushalt eingestellt. Zusätzlich stehen durch die Verschiebung der Sanierung eines Gebäudes in der Ortsmitte weitere Mittel zur Verfügung, so dass die Arbeiten an der Malmenschule gesichert umgesetzt werden können.

 