Gemeinderat Rohrdorf: Aufträge für Sanierung der Malmenschule vergeben

1 Die Malemenschule in Rohrdorf (Bildmitte) soll saniert werden. Foto: Fritsch Der Gemeinderat Rohrdorf hat sich mit der Modernisierung der Malmenschule befasst.







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Die Sanierung der Malmenschule schreitet voran – Ziel ist es, die bauliche Substanz zu modernisieren und die Lernbedingungen nachhaltig zu verbessern. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mehrere Aufträge im Zuge der Sanierung der Malmenschule vergeben. Im Mittelpunkt stand dabei insbesondere der Austausch der Verglasung sowie des Sonnenschutzes. Hier wurden mehrere Varianten geprüft. Den Zuschlag für diese Arbeiten erhielt eine Firma aus Lahr zum Angebotspreis von 122.661 Euro. Insgesamt waren sechs Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert worden, drei reichten letztlich ein Angebot ein. Nach Prüfung durch das Architekturbüro Schneider aus Rohrdorf erwies sich das Angebot der Lahrer Firma als wirtschaftlichstes.