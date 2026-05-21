Gemeinderat Rangendingen: Symbolisches Nein zum Funkturmbau

Der Rangendinger Gemeinderat kann den bei Bietenhausen geplanten Funkturm nicht verhindern, übermittelt aber ein „politisches Signal“ gegen den geplanten Standort in Ortsnähe.
Der Ortschaftsrat Bietenhausen lehnte den Bau eines Funkturms in direkter Nähe zur Wohnbebauung ab. Die Bürger sind gegen den Standort (die HZ berichtete). Am Mittwochabend hat sich der Rangendinger Gemeinderat solidarisch gezeigt: Das Gremium hat ebenfalls gegen die Stahlgitterkonstruktion votiert. Aufhalten lassen wird sich das Projekt damit voraussichtlich nicht. Aber den Gemeinderäten war wichtig, mit der Abstimmung ein politisches Signal zu senden. Stein des Anstoßes ist dabei nicht der Ausbau des Mobilfunks an sich, sondern die Auswahl des Standorts.