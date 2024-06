1 In der April-Sitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan Grünach zu ändern. Foto: Haas/Haas

Der Bebauungsplan Grünach hat erneut auf der Tagesordnung des Gemeinderats gestanden.









Der Bebauungsplan Grünach soll der fünften Änderung unterzogen werden. Dadurch soll nicht zuletzt die Nachverdichtung in dem Wohngebiet gestärkt werden. Der Oberwolfacher Gemeinderat hat dafür bereits in der April-Sitzung am Dienstag grünes Licht gegeben.