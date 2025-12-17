Gemeinderat Obernheim: Haushalt 2026 verabschiedet – Hebesätze für Grundsteuer bleiben

Der Gemeinderat Obernheim hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2026 beschlossen. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B bleiben unverändert.
Die Obernheimer Finanzen für das kommende Jahr sind unter Dach und Fach. In seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend hat der Gemeinderat einstimmig die Haushaltssatzung 2026, den Haushalt 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 beschlossen. Letztlich wird der Ergebnishaushalt mit einem Verlust in Höhe von knapp 163 000 Euro abschließen. „Dies lässt die bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entsprechend schwinden“, so Bürgermeister Alexander Hofer.