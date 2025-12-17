Gemeinderat Obernheim: Haushalt 2026 verabschiedet – Hebesätze für Grundsteuer bleiben

Der Gemeinderat Obernheim hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt 2026 beschlossen. Die Hebesätze für Grundsteuer A und B bleiben unverändert.

Die Obernheimer Finanzen für das kommende Jahr sind unter Dach und Fach. In seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend hat der Gemeinderat einstimmig die Haushaltssatzung 2026, den Haushalt 2026 sowie die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 beschlossen. Letztlich wird der Ergebnishaushalt mit einem Verlust in Höhe von knapp 163 000 Euro abschließen. „Dies lässt die bestehenden Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entsprechend schwinden“, so Bürgermeister Alexander Hofer.

Etwas positiver sieht die Planung für die nachfolgenden Jahre aus. Diese werden wohl wieder im positiven Bereich liegen, hieß es in der Sitzung. Dennoch bleibe abzuwarten, wie sich die Finanzlage der kommenden Jahre weiterentwickele.

Die Liquidität liege zu Beginn des Jahres 2026 bei etwa 724 000 Euro – für das Jahresende werde der Betrag voraussichtlich rund 384 500 Euro betragen. Bürgermeister Hofer wies zudem darauf hin, dass im Haushalt 2026 weder Aktienverkäufe noch weitere Kreditaufnahmen enthalten sind. Die Verschuldung werde nach Abzug aller Tilgungen bei rund 447 645 Euro liegen und beträgt damit 308,51 Euro pro Einwohner. Bei der Steuerkraft lag die Gemeinde im Jahr 2025 mit 1517,25 Euro je Einwohner erneut auf den hinteren Rängen des Landkreises. „Dies lässt darauf hoffen, dass beantragte Zuwendungen aufgrund dieser Tatsache positiv beschieden werden“, hieß es von Seiten der Gemeindeverwaltung. Für das Jahr 2026 soll die Steuerkraftsumme in Obernheim je Einwohner bei 1813,35 Euro liegen.

Kanalbefahrung steht in Zukunft im Fokus

Im Fokus der kommenden Jahre werden vor allem die anstehenden Kanalbefahrungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und deren Auswirkungen stehen, erläuterte Alexander Hofer weiter. „In diesem Bereich besteht in Obernheim ein absoluter Investitionsstau“, stellte er klar. Dies zeige sich besonders durch die vermehrten Rohrbrüche im Wasserleitungsnetz. Dort werden größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Land und Bund möglich sein.

Darüber hinaus steht die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges an. Nicht berücksichtigt werden konnte indes, in welcher Höhe die Gemeinde Obernheim vom Sondervermögen des Bundes profitieren werde. Dabei sei aktuell nur eine vorläufige Bekanntmachung des Bundes bekannt, erklärte der Bürgermeister. Für Obernheim liege dieses vorläufige Budget derzeit bei knapp 1,02 Millionen Euro.

Kreisumlage bleibt unverändert

Die Steuersätze für die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unverändert. Die Erträge aus der Gewerbesteuer wurden für 2026 – wie im Vorjahr – wegen der aktuell rückläufigen Konjunkturlage erneut mit 380 000 Euro angesetzt. Eine erneute Überprüfung sämtlicher Gebühren und Abgaben werde regelmäßig notwendig sein, um den finanziellen Handlungsspielraum erhalten zu können, hieß es in der Sitzung. Die Kreisumlage liegt im kommenden Jahr unverändert bei 32,5 Prozentpunkten.