Gemeinderat Neubulach: Bauherr plant Reihenhäuser – und darf sie nicht bauen

1 In der Liebelsberger Gartenstraße gibt es noch ein freies Grundstück. Das sollte eigentlich nicht, nun aber doch bebaut werden. Foto: Thomas Fritsch

Ein Bauherr will in der Liebelsberger Gartenstraße zwölf Reihenhäuser errichten. Doch daraus wird nichts, denn das Grundstück hat eine Vorgeschichte. Die hallt nun nach.









Link kopiert



„Der Gemeinderat versagt dem Vorhaben das Einvernehmen“: So heißt es kurz und knapp als Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage des Technischen- und Umweltausschusses (TUA) des Neubulacher Gemeinderats. Der tagte am Mittwochabend eine halbe Stunde vor dem Gesamtgremium und befasste sich mit Bausachen. Eine davon war eine Bauvoranfrage aus Liebelsberg. Die hat allerdings eine Vorgeschichte. Was erklärt, warum Bürgermeisterin Petra Schupp einführend von einer „interessanten Bauvoranfrage“ sprach.