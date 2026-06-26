Gemeinderat Nagold: Vor dem Gesetz sind fast alle Hunde gleich

Angesichts der Haushaltslage ist in Nagold Druck auf dem finanziellen Kessel. Deshalb nimmt die Stadt nun die Hundebesitzer ins Visier. Besonders die Besitzer von Kampfhunden.

Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen hat sich die Nagolder Stadtverwaltung daran erinnert, dass man die eigene Hundesteuer seit 16 Jahren nicht mehr angerührt hat. Demzufolge hat die Stadt jetzt dem Gemeinderat eine neue Steuersatzung vorgelegt, die eine Erhöhung der „normalen“ Hundesteuer und die Einführung einer neuen Steuer enthält.

Der Vorschlag der Stadt umfasst die Erhöhung der Hundesteuer von aktuell 108 Euro auf 125 Euro. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß der Hund ist. Für einen Bernhardiner zahlt man in Nagold genauso viel wie für einen Rehpinscher. Vor dem Nagolder Gesetz und der Kämmerei sind also alle Hunde in Nagold – von ihnen gibt es in der Stadt 911 Tiere – gleich. Fast alle.

„Wir wollen keine Privilegien schaffen“

Bestimmte Hunde wurden aber in Nagold schon immer von der Hundesteuer befreit: Blindenhunde, Hunde für Hilfsbedürftige und Rettungshunde. In der Vorlage der Stadtverwaltung war ursprünglich auch noch vorgesehen, auch geprüfte Jagdhunde und ihre Besitzer von der Steuer zu befreien.

Nach einer intensiven Debatte rang sich aber eine Mehrheit des Gremiums dazu durch, keine weiteren Privilegien für bestimmte Hunde und deren Besitzer zu schaffen – auch nicht für Jagdhunde. Damit folgte der Rat der Linie, die Oberbürgermeister Jürgen Großmann vorgegeben hatte: „Wir wollen keine Privilegien schaffen.“

Für eine Gruppe von Hunden soll es in Zukunft aber doch eine eigene Regelung geben: Kampfhunde. Und zwar nicht nur, um Einnahmen zu generieren, sondern um die Anschaffung solcher Kampfhunde zu steuern, wie es Ordnungsamtsleiter Achim Gräschus in der Sitzung des Gemeinderates anmerkte.

Nach erfolgreichem Wesenstest wird Steuersatz halbiert

Zu den Kampfhunden zählen in Nagold der American Staffordshire Terrier, der Bullterrier und der Pit Bull Terrier. Bei anderen Rassen kann und muss die Ortspolizeibehörde feststellen, ob es sich um einen Kampfhund handelt. Dabei handelt es sich um Bullmastiff, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Bordeaux Dogge, Fila Brasilera, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Mastiff und Tosa Inu.

Der Satz der Kampfhundesteuer liegt bei 600 Euro. Dieser kann aber auf die Hälfte gesenkt werden, wenn der Hund einen sogenannten Wesenstest erfolgreich bestanden hat.