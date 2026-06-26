Gemeinderat Nagold: Vor dem Gesetz sind fast alle Hunde gleich

Angesichts der Haushaltslage ist in Nagold Druck auf dem finanziellen Kessel. Deshalb nimmt die Stadt nun die Hundebesitzer ins Visier. Besonders die Besitzer von Kampfhunden.
Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen hat sich die Nagolder Stadtverwaltung daran erinnert, dass man die eigene Hundesteuer seit 16 Jahren nicht mehr angerührt hat. Demzufolge hat die Stadt jetzt dem Gemeinderat eine neue Steuersatzung vorgelegt, die eine Erhöhung der „normalen“ Hundesteuer und die Einführung einer neuen Steuer enthält.