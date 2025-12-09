Gemeinderat muss entscheiden: Darum steht der Haslacher Skatepark auf der Kippe

Das Wunsch-Projekt für Jugendliche wackelt: Die Verwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, das Konzept zu stoppen und Alternativen zu prüfen.
Es sollte ein Ort für die Jugend werden, initiiert auf Wunsch der Jugend: Nachdem der frühere Skatepark neben der Eichenbach-Halle beim Neubau des Haslacher Stadions hatte weichen müssen, verfolgte die Stadtverwaltung Haslach seit bald fünf Jahren den Plan, an der gleichen Stelle einen neuen zu errichten. Doch jetzt steht das Vorhaben auf der Kippe: Bei seiner Sitzung am Montag, 15. Dezember, wird der Gemeinderat über das weitere Vorgehen abstimmen.