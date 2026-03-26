Gemeinderat Müllheim: Wofür die öffentliche Hand und wofür die Netzbetreiber zuständig sind

Das Vorgehen des Mobilfunkanbieters Vodafone entlang der Breitbandtrassen in Britzingen und Hügelheim hat Fragen aufgeworfen. Im Gemeinderat gab es Antworten.

Es geht um den Konflikt zwischen dem Ausbau des Breitbandnetzes durch Unternehmen der freien Wirtschaft und dem kommunalen Aufbau durch den Zweckverband des Landkreises, an dem auch die Stadt Müllheim beteiligt ist. Dort wo ein sogenanntes „Marktversagen“, also ein mangelndes Interesse der privaten Netzbetreiber am Ausbau festgestellt wurde, springen laut Gesetz die Kommunen ein.

Im Fall des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald haben die meisten Kommunen gemeinsam mit dem Landratsamt einen Zweckverband gegründet, der in solchen Gebieten mit geringer Haushaltsdichte tätig wird.

Zusätzlich wurden „graue und weiße Flecken“, also Bereiche mit einer zu geringen Datengeschwindigkeit, definiert, die beim Ausbau der kommunalen Trassen mitversorgt werden können.

Was vielen Interessenten und Betroffenen laut Bürgermeister Martin Löffler bisher auch nicht klar ist, dass der Netzausbau und die Dienstleistung als Provider unabhängig voneinander betrachtet werden müsse, auch wenn wie im Fall der betroffenen Müllheimer Ortsteile meist das Unternehmen Vodafone sowohl Netzbauer, Netzbetreiber als auch nach der Inbetriebnahme Provider für die Kunden sei.

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Zum Konflikt zwischen privatem Anbieter und dem kommunalen Zweckverband war es gekommen, weil ein Dienstleister im Auftrag des privaten Netzanbieters von Haustür zu Haustür entlang der kommunalen Netztrasse gehe und Verträge abschließen würde, die nicht nur den Betrieb, sondern auch den Anschluss betreffen.

Konkretes Beispiel: Weil der Zweckverband besonders die Weiler beispielsweise Güttigheim und Muggardt oder Randgebiete der Ortschaften versorgen wollen, führen die Hauptstränge des Zweckverbandes durch die von privaten Netzbetreibern auszubauenden Orten wie Britzingen und Hügelheim. Entlang dieser Trassen gebe es nun Überschneidungen zwischen dem geplanten kommunalen Glasfasernetz und Netzstrecken der privaten Netzbetreiber wie Vodafone.

„Hier gilt eine Abmachung, dass Vodafone diese Anschlusspunkte entlang der Trasse nicht vermarktet“, erklärte Löffler. Unberührt bleibt, das stellte er nochmals klar, ein Vertragsabschluss zwischen dem Unternehmen und den Bewohnern als Provider – es geht also nur um den physischen Anschluss ans Netz selbst. Vodafone wird nach den Worten Löfflers dann in den meisten Fällen der Netzbetreiber sein und dafür Gebühren an den Zweckverband leisten müssen.

Gerüchte, dass die Kupferkabelanschlüsse, wie sie beispielsweise von der Deutschen Telekom durch die Vectoringtechnik in vielen ihrer Netzbereiche eingesetzt werden, vor der Abschaltung stünden, seien falsch, hielt Bürgermeister Löffler fest. „Die Technik funktioniert mit schnellen Geschwindigkeiten und steht nicht zur Disposition“, betonte er.