Gemeinderat Müllheim: Wofür die öffentliche Hand und wofür die Netzbetreiber zuständig sind

Das Vorgehen des Mobilfunkanbieters Vodafone entlang der Breitbandtrassen in Britzingen und Hügelheim hat Fragen aufgeworfen. Im Gemeinderat gab es Antworten.
Es geht um den Konflikt zwischen dem Ausbau des Breitbandnetzes durch Unternehmen der freien Wirtschaft und dem kommunalen Aufbau durch den Zweckverband des Landkreises, an dem auch die Stadt Müllheim beteiligt ist. Dort wo ein sogenanntes „Marktversagen“, also ein mangelndes Interesse der privaten Netzbetreiber am Ausbau festgestellt wurde, springen laut Gesetz die Kommunen ein.