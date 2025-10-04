Gemeinderat Müllheim: Schüler und Lehrer blockieren Parkplätze

Mit Parkraumgebühren am Müllheimer Rathaus will die Stadt den Parkplatzmangel in den Griff bekommen. Dazu werden ein digitales Parkraummanagement und ein Parkscheinautomat eingeführt.
Der Parkplatzmangel rund um das Rathaus hat sich zugespitzt. Viele Stellplätze, besonders auf und im Parkdeck werden von Dauerparkern belegt. Dazu gehören Schüler und Lehrer der beruflichen Schulen aber auch Kunden des Einzelhandels und Besucher anderer Institutionen. Die Stadtverwaltung spricht von insgesamt 231 Parkplätzen, von denen sich 170 auf und im Parkdeck befinden. Ferner sind weitere 19 westlich, 19 nördlich und fünf südlich des Rathauses ausgewiesen.