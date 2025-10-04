Gemeinderat Müllheim: Schüler und Lehrer blockieren Parkplätze

Mit Parkraumgebühren am Müllheimer Rathaus will die Stadt den Parkplatzmangel in den Griff bekommen. Dazu werden ein digitales Parkraummanagement und ein Parkscheinautomat eingeführt.

Der Parkplatzmangel rund um das Rathaus hat sich zugespitzt. Viele Stellplätze, besonders auf und im Parkdeck werden von Dauerparkern belegt. Dazu gehören Schüler und Lehrer der beruflichen Schulen aber auch Kunden des Einzelhandels und Besucher anderer Institutionen. Die Stadtverwaltung spricht von insgesamt 231 Parkplätzen, von denen sich 170 auf und im Parkdeck befinden. Ferner sind weitere 19 westlich, 19 nördlich und fünf südlich des Rathauses ausgewiesen.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge, die Schaffung eines Fahrzeugpools und deren Lademöglichkeiten betrachtet. Der Plan: Die östliche Hälfte des Erdgeschosses im Parkdeck soll für den allgemeinen Parkverkehr gesperrt und für Dienstfahrzeuge der Stadt reserviert werden. Dort seien, so berichtete es Mobilitätsmanagerin Antonia Schüttler dem Gemeinderat bereits sechs Ladepunkte installiert worden.

Mit der Konzentration der Dienstfahrzeuge im Parkdeck werden zudem die Garagen im Nebengebäude des Rathauses, wo das Stadtarchiv sitzt, frei. „Diese Flächen werden für das Stadtarchiv dringend benötigt“, erklärte Bürgermeister Martin Löffler.

Parkraum soll mit Parkgebühren bewirtschaftet werden

Doch wie geht es weiter mit dem für die Öffentlichkeit reduzierten Parkraum? Der soll nun überwiegend mit Parkgebühren bewirtschaftet werden, um das Dauerparken zu unterbinden, erklärten Schüttler und Löffler. Diese Möglichkeit biete sich auch durch den Ablauf der Bindungsfristen aus der Förderung, die die Stadt für den Bau des Parkdecks erhalten hatte. Kostenfrei bleiben 18 Besucherparkplätze für Menschen, die Termine bei der Stadtverwaltung haben. Wie diese Nutzung kontrolliert werden soll, bleibt allerdings vorerst offen. Die übrigen 192 öffentlichen Parkplätze sollen wochentags tagsüber gebührenpflichtig sein. Kostenlos bleibt das Parken an Samstagen, Sonn- und Feiertagen und unter der Woche von 21 bis sechs Uhr morgens.

Für Mitarbeiter der Stadtverwaltung soll es kostenlose Parkberechtigungsausweise geben, andere Personen können nach Vorstellung der Verwaltung einen Parkberechtigungsausweis für 45 Euro pro Monat erwerben. Die Erfassung der übrigen Parker geschieht auf zwei unterschiedliche Weisen. Über ein digitales Parkraummanagement – dazu können die Nutzer eine App nutzen – lassen sich laut Bürgermeister minutengenaue Parkzeiten vereinbaren oder bei Bedarf auch nachbuchen, sollte sich die Standzeit verlängern. Alternativ gibt es auch einen Parkscheinautomat, an dem mit Bargeld und Kreditkarte gezahlt werden kann. Die Gebühren belaufen sich auf einen Euro pro Stunde. Über die App des Dienstleisters Easypark wird die Gebühr abgebucht mit einem Aufschlag für die Dienstleistung von 15 Prozent. Der höhere Preis relativiere sich aber durch eine minutengenaue Buchung, betonte der Bürgermeister.

"Wir sollren die Lehrer nicht zu Sündenböcken machen"

Gegen Parkgebühren sprach sich Stadtrat Gerhard Krafft aus, der in der Einführung einen Einstieg in Bezahlparkplätzen in der ganzen Stadt befürchtet. Er sprach sich für eine Parkzeitbeschränkung von zwei Stunden aus – klassisch über die Parkscheibe angezeigt. „Wir sind Schulstadt und sollten die Lehrer nicht zu Sündenböcken machen. Wir müssen für die Lehrkräfte eine gute Lösung finden“, betonte Ratskollege Michael Herbstritt. „Ich habe kein Problem mit Bezahlen fürs Parken. Wir stellen ja auch den Raum dafür zur Verfügung“, entgegnete Stadträtin Dora Pfeifer-Suger. Kritisch schätzt Ratsmitglied Sven Ruhkopf das kostenpflichtige Parkraummanagement am Rathaus ein. Mit dieser „Insellösung“ verdränge man die Parker in benachbarte Wohnstraßen und schaffe damit Unfrieden bei den Anliegern.

Am Ende stimmte der Gemeinderat der Umwidmung eines Teils des Erdgeschosses für die Dienstfahrzeuge zu. Die kostenpflichtige Parkraumbewirtschaftung, den Abschluss eines Vertrages mit dem Dienstleister Easypark und der Installation des Parkscheinautomaten erhielten eine Mehrheit von 14 Stimmen, acht Ratsmitglieder votierten dagegen, fünf enthielten sich.