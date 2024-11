1 Der bestehende Spielplatz soll künftig Teil des neuen Mötzinger Baugebietes Röte II sein, wo auch eine neue Kindertagesstätte entstehen soll. Foto: Priestersbach

Einstimmig fasste der Mötzinger Gemeinderat in dieser Woche die Satzungsbeschlüsse für die Bebauungspläne „Röte II“ und „Röte III“.









Im kommenden Frühjahr sollen nun die Bagger rollen und die Erschließungsarbeiten beginnen. Die beiden Baugebiete am Mötzinger Ortsrand in Richtung Vollmaringen und Nagold waren in den vergangenen Jahren allerdings nicht ganz unumstritten in der Bevölkerung.