Gemeinderat Mönchweiler: Haushalt 2025 bleibt unausgeglichen

Der Gemeinderat Mönchweiler beschließt das Investitionsprogramm für den Haushalt 2025. Für den erarbeiteten Plan mussten jedoch einige Änderungen vorgenommen werden, was auch an dem voraussichtlichen Aus der Bundesregierung liegt.









Die Sicht auf den Ergebnishaushalt ist in Mönchweiler, wie bei allen Kommunen im Kreis, eher ernüchternd. Derzeit wird im Ergebnishaushalt mit 9 497 600 Euro an Erträgen und 9 978 000 Euro an Aufwendungen gerechnet. „Wir schaffen es in keinem der kommenden Jahre, bis 2028 einen Haushalt auszugleichen“, beginnt Kämmerin Nicole Dold die Einbringung des Haushalts 2025. Für 2025 werde mit einem Fehlbetrag von 481 000 Euro gerechnet.