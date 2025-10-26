Gemeinderat Meßstetten beschließt: Ab 2027 müssen Übernachtende zahlen

Der Bitte von Erik Narr vom Heimatverein Kohlraisle und Bernhard Deyle, Leiter des Feriendorfes Tieringen, ist der Gemeinderat allerdings nur teilweise gefolgt.

Zwei Euro pro Übernachtungsgast und Nacht – für Geschäftsreisende und Hoteltouristen mag das nicht viel sein. Für die Gäste im Haus Kohlraisle und im Feriendorf Tieringen, das als gemeinnütziger Träger weniger Begüterten, Kranken, Menschen mit Behinderung und kinderreichen Familien eine Auszeit vom Alltag ermöglicht, sei das allerdings ein enormer Aufpreis.

15 Euro zahlen Kohlraisle-Gäste aktuell für die Nacht – und das Haus sei für 2026 schon „so gut wie ausgebucht“, daher müssten die Kohlraisle 2026 die Steuer alleine schultern. Wobei sie erst 20 000 Euro in Brandschutz und Modernisierungen investiert hätten, gab Erik Narr, der Vize-Vorsitzende des Heimatvereins, in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung zu bedenken.

„Gemeinnützig und nicht in erster Linie touristisch“

„Tagestouristen gehen kostenfrei durch“, obwohl auch sie die touristische Infrastruktur der Stadt nutzten, die mit der Übernachtungssteuer mitfinanziert werden soll, ergänzte Bernhard Deyle, Leiter des Feriendorfs. Dieses, die Tagungsstätte Bittenhalde und das Gästehaus Kohlraisle müssten künftig 80 Prozent der Einnahmen aus der Steuer liefern, obwohl sie als gemeinnützige Einrichtungen nicht in erster Linie touristische seien und es ohnehin „nicht leicht“ hätten, „wirtschaftlich bestehen zu können“.

Gemeinnützig ist das Feriendorf Tieringen und bietet dort Ferienaktionen für Kinder aus weniger begüterten Familien an. Foto: Christoph Holbein

In einem Schreiben an die Stadt hatte Deyle gestaffelte Steuern vorgeschlagen, wie sie in anderen Kommunen üblich seien. Dort erhielten Gäste für die Steuer einen Mehrwert, etwa eine Gästekarte mit Rabatten und ÖPNV-Nutzung.

Erfasst werden müssen die Zahlen bereits jetzt

Als Baustein eines Gesamtkonzepts zur Haushaltskonsolidierung“ wolle die Stadt mit der Übernachtungssteuer der „Verursachungsgerechtigkeit“ Rechnung tragen, betonte Bürgermeister Frank Schroft. „Tourismus erzeugt Folgekosten, daher dient die zweckorientierte Beteiligung der Übernachtungsgäste auch der Infrastruktur.“ Aktuell diskutiere die Stadt über die Sanierung des Tieringer Hallenbades. Die Hinweise Narrs und Deyles auf den bürokratischen Aufwand kommentierte Schroft damit, dass Gastgeber schon jetzt ihre Übernachtungszahlen an das statistische Landesamt melden müssten. „Wir wollen den bürokratischen Aufwand möglichst gering halten“, versprach er, und Stadtkämmerer Daniel Bayer ergänzte: „Wir haben vor, ein digitales Nachweissystem einzuführen.“

Beim 50-Jahr-Jubiläum der evangelischen Tagungsstätte Haus Bittenhalde hatte Dekan Beatus Wiedmann der Leiterin Claudia Haasis noch ein Zukunftsmodell überreicht, doch Ende 2026 schließt die Einrichtung. Foto: Peter Franke

Dass die Stadt „neue Sparpotenziale suchen und neue Einnahmen generieren“ müsse, wie alle Kommunen, betonte CDU-Fraktionschef Ernst Berger, plädierte aber für eine Einführung zum 1. Januar 2027 – also ein Jahr später, als in der Sitzungsvorlage vorgeschlagen, um den Betrieben die Umstellung zu erleichtern. Dem stimmte Matthias Schwarz, Fraktionschef der Freien Wählervereinigung, zu und regte an, auch von Übernachtenden an den Wohnmobilstellplätzen die Steuer zu verlangen, was laut Schroft erst nach dem Auslaufen des Bewilligungszeitraumes für die Förderung vom Naturpark Obere Donau möglich sein wird, also 2029.

Sauter: Gäste dürfen Einrichtungen kostenlos nutzen

Alfred Sauter von der Bürgerliste wies auf touristische Einrichtungen wie das Wildgehege und das Sport- und Freizeitgelände Blumersberg hin, die Gäste kostenlos nutzen dürften, die aber Geld kosteten.

Ab 1. Januar 2027 müssen – bis auf zwei waren alle Stadträte dafür – Übernachtungsgäste also zwei Euro Aufwandssteuer bezahlen, wenn sie ein Bett in einem Beherbergungsbetrieb buchen – unabhängig davon, ob sie auch dort schlafen. Minderjährige zahlen aber nichts.