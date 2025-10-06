Gemeinderat Maulburg: „Ohne Integration geht es nicht“

Der Gemeinderat Maulburg hat den bestehenden Dienstleistungsvertrag mit dem Caritasverband für die Integrationsbeauftragte bis 2027 verlängert.
Der Gemeinderat hat einstimmig zugestimmt, dass der Dienstleistungsvertrag mit dem Caritasverband für die Integrationsbeauftragte mit einem Stellenanteil von 25 Prozent bis 2027 verlängert wird. Der Gemeinderat hat diesen Dienstleistungsvertrag im Dezember 2027 beschlossen. Die Mittel in Höhe von 23 000 Euro werden im Haushalt 2026 bereit gestellt. Weil die Landesmittel für das Integrationsmanagement für 2026 gekürzt werden, muss die Gemeinde einen höheren Eigenbetrag zahlen. Er steigt von 6263 auf 8861 Euro.