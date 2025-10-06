Gemeinderat Maulburg: „Ohne Integration geht es nicht“

Der Gemeinderat Maulburg hat den bestehenden Dienstleistungsvertrag mit dem Caritasverband für die Integrationsbeauftragte bis 2027 verlängert.

Der Gemeinderat hat einstimmig zugestimmt, dass der Dienstleistungsvertrag mit dem Caritasverband für die Integrationsbeauftragte mit einem Stellenanteil von 25 Prozent bis 2027 verlängert wird. Der Gemeinderat hat diesen Dienstleistungsvertrag im Dezember 2027 beschlossen. Die Mittel in Höhe von 23 000 Euro werden im Haushalt 2026 bereit gestellt. Weil die Landesmittel für das Integrationsmanagement für 2026 gekürzt werden, muss die Gemeinde einen höheren Eigenbetrag zahlen. Er steigt von 6263 auf 8861 Euro.

Katja Karsten ist für die Gemeinde Maulburg Integrationsbeauftragte (IB) und Integrationsmanagerin (IM). Ihre 50-Prozent-Stelle teilt sich laut Verwaltung auf in 25 Prozent IM und 25 Prozent IB. Die Kosten für die 25-Prozent- IB-Stelle werden freiwillig von der Gemeinde Maulburg getragen. Für die IM-Stelle gibt es Fördergelder vom Land. Diese sind aber nicht ausreichend, um die Stelle komplett zu finanzieren, die Kommune muss sich beteiligen.

Gemeinde muss dieses Jahr 24 Personen aufnehmen

Maulburg muss in diesem Jahr nach Angaben von Bürgermeisterin Jessica Lang 24 Personen aufnehmen. Davon sind bereits acht aufgenommen worden. „Wir konnten sie alle in Wohnraum unterbringen“, freut sich die Bürgermeisterin. Die geplanten Container auf der Wiese neben dem Hallenbad müssten nicht mehr errichtet werden.

Integrationsmanagerin und -beauftragte Katja Karsten berichtete davon, dass 46 Flüchtlinge in gemeindeeigenen Wohnungen, zwölf in privaten Wohnungen und sechs in angemieteten Wohnungen leben. In der Maulburger Unterkunft sind auch 22 unbegleitete minderjährige Ausländer (UMAs) untergebracht. Insgesamt leben 87 Geflüchtete in Maulburg. Davon sind 17 aus der Ukraine und 70 aus anderen Herkunftsländern.

Unterstützung bei Behördengängen

Karsten unterstützt die Migranten unter anderem beim Ausfüllen von Anträgen und bei der Kommunikation mit Behörden. Sie teilt sich in der Verwaltung ein Büro mit der Seniorenbeauftragten. Karsten kritisiert, dass es zu wenig Plätze in Sprach- und Integrationskursen gebe. Reinhard Zahn, Leiter des Bereichs Migration und Integration (Caritasverband), wies darauf hin, dass es zu wenig Dozenten und zu wenig Anbieter gebe. Außerdem seien die Mittel gekürzt worden. „Auch die Sprachkurse Jugend gibt es nicht mehr.“ Christian Leszkowski (SPD) sagte, wenn die Migranten die Sprache nicht verstünden, hätten sie keine Chance auf dem Arbeitsmarkt und könnten auch nicht in die Vereine integriert werden. „Bei den Sprachkursen Mittel zu kürzen, ist wahnsinnig“, sagte er. Zahn betonte, seine Mitarbeiterin maximal zu unterstützen. Wenn Katja Karsten Probleme mit dem Arbeitsamt und der Ausländerbehörde habe, solle sie ihn „in CC setzen“. „Dann gehen wir den Weg über die Leitung“ (der Behörde, die Red.). Zahn wies auch darauf hin, dass Integrationsmanagement eine freiwillige Aufgabe der Kommune sei. „Aber ohne Integration geht es nicht.“

Eingliederung in die Gesellschaft

Integrationsbeauftragte und Integrationsmanagement sind nicht synonym, wie Hauptamtsleiterin Daniela Oswald erläutert. „Integrationsmanager arbeiten direkt mit Geflüchteten beziehungsweise Zugewanderten. Sie erstellen individuelle Integrationspläne, begleiten bei Behördengängen und vermitteln in Sprachkurse, Arbeit oder Wohnraum. Ihr Fokus liegt also auf der praktischen Einzelfallbegleitung.

Integrationsbeauftragte sind auf kommunaler Ebene strategisch tätig. Sie koordinieren Integrationsangebote, bauen Netzwerke mit Vereinen, Schulen, Verwaltungen und Migrantenorganisationen auf und entwickeln kommunale Integrationspläne. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Planung, Steuerung und Vernetzung. Beide Funktionen ergänzen sich: Die Beauftragten schaffen die Rahmenbedingungen, die Manager setzen diese in der Arbeit mit einzelnen Personen um.“