Gemeinderat Maulburg: Neue Hochspannungstrasse geplant

TransnetBW hat im Gemeinderat Maulburg einen Vorschlag für die neue Hochspannungstrasse durch das Dorf vorgestellt.
Der Gemeinderat hat die Entscheidung über die Anschaffung eines Notrufkoffers mit Rettungs-Leitstellen-System vertagt. Stefan Mazur, stellvertretender Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Maulburg/Kleines Wiesental und Erste Hilfe-Ausbilder des DRK-Kreisverbands Lörrach, sagte nach der Diskussion im Gemeinderat: „Ich würde die Finger davon lassen. Der Laie und der Patient haben keinen Nutzen davon.“ Er begrüßte, dass der Notfallkoffer auch einen Defibrillator enthalte; „sonstige technische Geräte vorzuhalten“ sei aber nicht sinnvoll, „wenn der Laie das nicht bedienen kann.“ Der Laie brauche keinen Notfallkasten, ein Kfz-Verbandskasten sei die „halbe Miete“.