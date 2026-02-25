Gemeinderat Maulburg: Grünes Licht für die Sprachheilschule

Der Landkreis will in Maulburg eine Sprachheilschule errichten. In seiner jüngsten Sitzung am Montag stimmte der Bauausschuss der Gemeinde dafür, die Baugenehmigung zu erteilen.
Bürgermeisterin Jessica Lang erläuterte das Bauvorhaben: Der Landkreis will die Sprachheilschule zwischen Hallenbad und Alemannenhalle bauen. Daher wird die alte Mehrzweckhalle am gleichen Standort derzeit abgerissen. Entstehen soll ein zweistöckiges Gebäude für rund 100 Schulkinder, die zweizügig in den Klassen eins bis vier mit maximal 14 Kindern pro Klasse unterrichtet werden. Vorgesehen ist Ganztagsbetrieb. Beim Schulgebäude will der Landkreis außerdem eine Straße mit neuen Parkplätzen bauen, über die der Gemeinderat in der Sitzung am gleichen Abend zu beschließen hatte. Die Sprachheilschule soll mit einer Wärmepumpe im Winter geheizt und im Sommer gekühlt werden.