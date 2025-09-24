Gemeinderat Malsburg Marzell: Malsburg-Marzell ist überdurchschnittlich stark betroffen

Für den November 2025 wird die endgültige Verabschiedung der Vorrangflächen für Windkraft durch den Regionalverband Hochrhein-Bodensee erwartet.
Die zweite Stellungnahme der Gemeinde Malsburg-Marzell an den Regionalverband (RV) hierzu ging am 11.September heraus.Laut der Stellungnahme wird die Gesamtbelastung für die Gemeinde weiterhin als zu hoch empfunden, die Gemarkungsfläche bleibe im Vergleich zu vielen anderen Gemeinde in der Region überdurchschnittlich stark betroffen: „Die topografische Lage und die weit verstreute Siedlungsstruktur führen dazu, dass bereits wenige zusätzliche Windkraftanlagen das Landschaftsbild und das subjektive Sicherheits- und Ruheempfinden unserer Bevölkerung erheblich beeinflussen können. Daher wird die Gemeinde sich auch auf den nachgelagerten Ebenen - insbesondere im Rahmen von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren - aktiv und mit Nachdruck einbringen“.