Gemeinderat Malsburg-Marzell: 25 neue Häuser im „Sonnenbuckel“

Die Gemeinde Malsburg-Marzell möchte wachsen und erhält vermehrt Anfragen nach Baugrundstücken von einheimischen und zuzugswilligen Interessenten.
Im „Sonnenbuckel“ in Marzell könnten laut städtebaulichem Entwurf rund 20 bis 25 neue Häuser gebaut werden, sagte Birthe Fischer von der Stadtbau Lörrach auf Anfrage dieser Zeitung. Allerdings setze der Bebauungsplan hierzu nichts Zwingendes fest. Würden anstelle von Doppelhäusern Einfamilienhäuser gebaut, könnten es auch deutlich weniger Gebäude werden. Der Gemeinderat billigte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Entwurf des Bebauungsplans „Sonnenbuckel“ und die Offenlage der Planunterlagen, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden beteiligt.