Gemeinderat Malsburg-Marzell: 25 neue Häuser im „Sonnenbuckel“

Im „Sonnenbuckel“ in Marzell könnten laut städtebaulichem Entwurf rund 20 bis 25 neue Häuser gebaut werden, sagte Birthe Fischer von der Stadtbau Lörrach auf Anfrage dieser Zeitung. Allerdings setze der Bebauungsplan hierzu nichts Zwingendes fest. Würden anstelle von Doppelhäusern Einfamilienhäuser gebaut, könnten es auch deutlich weniger Gebäude werden. Der Gemeinderat billigte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Entwurf des Bebauungsplans „Sonnenbuckel“ und die Offenlage der Planunterlagen, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden beteiligt.

Nach Nutzungsaufgabe des früheren Gasthauses „Sonne“ und der früheren Tennisanlage wird hier in Marzells Ortskern eine Nachnutzung angestrebt. Das Gasthaus wird inzwischen zu Wohnungen umgebaut. Die baulichen Maßnahmen rund um das Gasthaus sowie die Beschaffenheit des Tennisplatzes haben die natürlichen Bodenfunktionen bereits erheblich beeinträchtigt. Entsprechend dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ sollen nun auch die verdichteten und versiegelten umgebenden Flächen bebaut werden, der Schwerpunkt soll auf Wohnbebauung liegen. Wegen seiner früheren Nutzungen ist das Plangebiet bereits Teil des Innenbereichs. Wie Birthe Fischer klar stellte, solle aus dem Sonnenbuckel ein dörfliches Wohngebiet werden. Nebenerwerbslandwirtschaft, nicht störendes Gewerbe, der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke wären dort zulässig. Laut Florian Leisinger, zuständig für Fragen des Bau- und Ordnungsamts der Gemeinde, übernehme der Investor die Kosten des Planfeststellungsverfahrens. Zu klären seien noch die Eigentumsverhältnisse an der dort über die Kander führenden Brücke.

In den Ortsteilen Käsacker und Lütschenbach gibt es kleinere Bauvorhaben. Betreffs der Ergänzungssatzung „Bröchle“ in Käsacker folgt nun die zweite Offenlage. Die Verwaltung wird laut einstimmigem Gemeinderatsbeschluss den überarbeiteten Entwurf für mindestens die Dauer eines Monats erneut veröffentlichen und die Träger öffentlicher Belange beteiligen. Gemeinderätin Annika Weltin verließ während dieses Tagesordnungspunkts vorübergehend ihren Platz in der Ratsrunde.

Im „Bröchle“ möchte ein Bauherr auf seinem Grundstück ein Wohnhaus errichten. Das Plangebiet grenzt an Käsackers Innenbereich, liegt jedoch im Außenbereich. Laut Birthe Fischer von der Stadtbau Lörrach sah der ursprüngliche Planungsentwurf vor knapp einem Jahr eine größere Abgrenzung des Plangebiets und ein längliches Baufenster vor. Zu dieser Zeit gehörte zum Plangebiet auch ein Teil des angrenzenden Landschaftsschutzgebiets (LSG). Die aktuelle Planung, so Fischer, sehe nun eine verkleinerte Abgrenzung vor, die das LSG im Süden nicht mehr tangiere. Das Baufenster wurde hierfür etwas verkleinert, eine neue externe Ausgleichsmaßnahme gefunden und diese mit der unteren Naturschutzbehörde vorabgestimmt. Die angepasste Planung, so Fischer, sei mit Bauherrschaft und Gemeindeverwaltung abgestimmt worden. Malsburg-Marzells Gemeindegebiet, so drückte es Fischer aus, werde von LSGs „umarmt“. Bürgermeister Mario Singer sagte dazu, er empfände die umgebenden LSGs weniger als Umarmung, sondern eher als „Schraubzwinge“ und: „Bei den Windkraftanlagen nimmt man auf einmal ganz andere Maßstäbe“. Auch Marc Schwarz wunderte sich über die Verhältnismäßigkeit der Regelungen wegen eines einzelnen Neubaus in Käsacker im LSG, verglichen mit Windkraftvorranggebieten in LSGs.

Einem Bauantrag in Lütschenbachs Innenbereich stimmte der Gemeinderat zu, hier ging es um die Umnutzung einer ungenutzten Gaststätte und des Wirtschaftsgebäudes zu Wohnraum und den Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnraum. Insgesamt drei Wohneinheiten können so entstehen. Im Wirtschaftsgebäude ist eine Garage vorgesehen, ein ausreichend großer Parkplatz gehört zum Anwesen, somit wäre die Parksituation unproblematisch. Die Erschließung ist durch das bestehende Gebäude gesichert.