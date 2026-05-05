Gemeinderat lehnt GLU-Antrag ab: Keine strengere Regeln für Katzenhalter in Friesenheim

Mehrheitlich lehnte der Gemeinderat den Antrag der GLU zum Erlass einer Katzenschutzverordnung ab. „Mildere Maßnahmen“ sollen Vorrang haben.
Jene, die in der Frageviertelstunde um eine Katzenschutzverordnung gebeten haben, stimmte die ablehnende Haltung des Gemeinderats unzufrieden. Eine Frau hat bei der Sitzung von einem Katzenproblem in Oberweier gesprochen. Nicht kastrierte Kater markierten und verunreinigten Kinderwagen. Unterschriften wurden gar in der Nachbarschaft gesammelt. Martin Buttenmüller (BfS) erkennt in Schuttern mit dem Abriss der alten Weberei ein vermehrtes Aufkommen von Katzen in der Klosterstraße und der Straße „Im Oberdorf“. Aber nicht nur dort gebe es ein Katzenproblem. Martin Spirgatis, Vorsitzender des Tierschutzvereins Lahr, sprach von einem Katzenproblem in der Bahnhofstraße in Friesenheim. Nicht kastrierte und sterilisierte Katzen stellten ein Riesenproblem dar. Aktuell befänden sich zwei Katzen aus der Bahnhofstraße im Tierheim – beide sind trächtig. Von einem Katzenproblem wie es in der Frageviertelstunde aus Oberweier oder Schuttern berichtet wurde, hatte das Ordnungsamt am Montag zum ersten Mal gehört.