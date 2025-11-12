Gemeinderat legt Höchstzahl fest: So viele Windräder darf der Investor in Dornstetten maximal bauen

Mit der anstehenden Entscheidung der Vergabegruppe soll klar sein, welcher Windkraft-Investor in Dornstetten zum Zuge kommt. Wie viele Anlagen er bauen darf, steht fest.
Sich nicht nur ein bisschen für die Windkraft aussprechen, sondern auch das mögliche Potenzial ausschöpfen zu wollen – das machte der Dornstetter Gemeinderat am Dienstagabend mit seiner Entscheidung für die Errichtung von maximal sieben Windenergieanlagen deutlich. Allerdings: Die Abstimmung fiel mit neun Ja- und sechs Nein-Stimmen knapp aus.