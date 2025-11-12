Gemeinderat legt Höchstzahl fest: So viele Windräder darf der Investor in Dornstetten maximal bauen

Mit der anstehenden Entscheidung der Vergabegruppe soll klar sein, welcher Windkraft-Investor in Dornstetten zum Zuge kommt. Wie viele Anlagen er bauen darf, steht fest.

Sich nicht nur ein bisschen für die Windkraft aussprechen, sondern auch das mögliche Potenzial ausschöpfen zu wollen – das machte der Dornstetter Gemeinderat am Dienstagabend mit seiner Entscheidung für die Errichtung von maximal sieben Windenergieanlagen deutlich. Allerdings: Die Abstimmung fiel mit neun Ja- und sechs Nein-Stimmen knapp aus.

Im Gremium wurde wiederholt lange und zäh diskutiert. Der Tenor reichte von überzeugter Zustimmung bis zu kompletter Ablehnung und Infragestellung technischer und monetärer Versprechungen.

Kämmerer Jochen Köhler erklärte Details der Planungen, die neben Dornstetten auch Pfalzgrafenweiler, Waldachtal und Schopfloch betreffen, und gab einen Ausblick auf das weitere Vorgehen.

Bis zum Bau vergehen noch Jahre

So würden bis zur tatsächlichen Errichtung von Windkraftanlagen noch einige Jahre vergehen, jetzt sei erst einmal anhand eines sogenannten Flächenpoolings die Voraussetzung in Zusammenarbeit mit anderen umliegenden Kommunen geschaffen worden, überhaupt tätig zu werden und Investoren zu finden.

Flächenpooling ist grundsätzlich ein Modell, das es mehreren Landeigentümern ermöglicht, ihre Flächen gemeinsam für Windenergieprojekte zu verpachten, um die Wertschöpfung gerecht zu verteilen und die Effizienz der Windnutzung zu erhöhen.

Noch zwei Investoren im Rennen

100 Prozent der Grundstückseigentümer hätten, so Köhler, der Pooling-Vereinbarung zugestimmt. Auf die Ausschreibung der Windvorrangflächen hätten sich insgesamt sechs potenzielle Investoren beworben. Die vom Gemeinderat eingesetzte Vergabegruppe habe sich inzwischen auf zwei Favoriten festgelegt. An diesem Donnerstag falle die Entscheidung, wer es wird.

Die beiden genannten Investoren planen laut Köhler wie folgt: auf der Windvorrangfläche 5 zwei Anlagen Richtung Pfalzgrafenweiler sowie auf der Windvorrangfläche 8 zwei Anlagen im nördlichen Teil Richtung Hörschweiler und zwei bis drei Anlagen im südlichen Teil Richtung Schopfloch. In Summe seien somit sechs oder sieben Anlagen möglich.

Stadt will lieber selbst Einnahmen erzielen

Eingriffe in die Natur, in den Wald, negiere man selbstverständlich nicht, so Köhler weiter. Jedoch: Lehne die Stadt beispielsweise einen bestimmten Standort im Wald ab, könne Forst BW unweit davon trotzdem Windräder errichten. Diese wären dann in der Nähe, brächten aber keinerlei Nutzen für die Stadt – keine Einnahmen aus Pacht und erzeugter Windenergie. Nutznießer sei dann ein anderer. Die Nutzung städtischer Flächen für die Windkraft wäre dann nicht mehr möglich, die Optik die gleiche, so Köhler.

Ähnlich sehe es in Bezug auf die Gemeinde Schopfloch aus, die insgesamt der Windkraft positiv gegenüberstehe. Schopfloch könne auch entscheiden, auf den entsprechenden Flächen unabhängig von Dornstetten tätig zu werden. Vor diesem Hintergrund betonte Köhler die Sinnhaftigkeit, mehrere Anlagen an einem Standort zu konzentrieren.