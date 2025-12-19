Gemeinderat Kleines Wiesental: Von unnötiger Bürokratie entlasten

Die Gemeinde Kleines Wiesental hat sich zwei Anträgen des Gemeindetags Baden-Württemberg angeschlossen.
Die Verwaltung hat den Gemeinderat darüber informiert, dass sich die Gemeinde zwei Anträgen des Gemeindetags Baden-Württemberg auf Grundlage des Kommunalen Regelungsbefreiungsgesetzes angeschlossen hat. Ziel beider Anträge sei es, laut Claudia Brachlow (Hauptamt/Bauamt), Kommunen – insbesondere kleinere Gemeinden – von unnötiger Bürokratie zu entlasten und die Aufgabenerledigung praktikabler zu gestalten.