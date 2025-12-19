Gemeinderat Kleines Wiesental: Von unnötiger Bürokratie entlasten

Die Verwaltung hat den Gemeinderat darüber informiert, dass sich die Gemeinde zwei Anträgen des Gemeindetags Baden-Württemberg auf Grundlage des Kommunalen Regelungsbefreiungsgesetzes angeschlossen hat. Ziel beider Anträge sei es, laut Claudia Brachlow (Hauptamt/Bauamt), Kommunen – insbesondere kleinere Gemeinden – von unnötiger Bürokratie zu entlasten und die Aufgabenerledigung praktikabler zu gestalten.

Die Gemeinde beantragt eine Abweichung von der neuen Kompensationsverzeichnis-Verordnung (KompVzVO) mit dem Ziel, die vorgeschriebenen Mindestinhalte in einer einfacheren Form erfassen und melden zu können – beispielsweise unkompliziert in einer Excel-Tabelle.

Die neue Verordnung geht in ihrer inhaltlichen Detailtiefe und administrativen Komplexität deutlich über die bislang geltenden Regelungen hinaus. Künftig soll in einem Verzeichnis detailliert festgehalten werden, welche Eingriffe durch welche Maßnahmen auf welcher Fläche kompensiert werden.

Die neuen Vorgaben stellen insbesondere für kleine Gemeinden eine erhebliche Verkomplizierung und Erschwernis der Aufgabenerledigung dar, ohne dass ein entsprechender Mehrwert erkennbar ist.

Ein weiterer Antrag betrifft Paragraf 18 des Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes Baden-Württemberg. Ziel dieser Regelung ist die verpflichtende Erfassung des Energieverbrauchs kommunaler Liegenschaften, um Transparenz bei den Energiekosten zu schaffen und langfristig den Energieverbrauch zu senken. Das Land geht davon aus, dass Kommunen nur auf diesem Weg energieintensive Liegenschaften und Einrichtungen identifizieren können.

Die Gemeinde Kleines Wiesental sieht hierin jedoch einen erheblichen zusätzlichen bürokratischen Aufwand. In der Praxis ist auch ohne eine verpflichtende, detaillierte Erfassung bekannt, in welchen Liegenschaften hohe Energieverbräuche anfallen. Klar ist aus Sicht der Gemeinde, dass es für eine Reduzierung des Energieverbrauchs keiner verpflichtenden Erfassung bedarf. Daher wird ein Aufgabenverzicht beantragt.