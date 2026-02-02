Gemeinderat Kleines Wiesental: Schindeln, Blech oder Ziegel für die Fischerhütte?

Den größten Raum der Gemeinderatssitzung im Kleinen Wiesental nahm die Diskussion zur Erneuerung der Bedachung der Fischerhütte am Nonnenmattweiher ein.
Zur Debatte standen Schindeln, Blech oder Ziegel. Da hatte jedes Gemeinderatsmitglied eine Meinung zu.Hauptamtsleiterin Claudia Brachlow listete auf, was die unterschiedlichen Bedachungen kosten: Schindeln 30 000, Ziegel 17 000, Blech 26. 00 Euro. Wobei allen klar war, dass Schindeln nur eine begrenzte Lebensdauer haben. 25 Jahre, maximal 30 Jahre. Neuenwegs Ortsvorsteherin Constanze Schmies gab das Votum ihre Gremiums bekannt. Der Ortschaftsrat habe sich klar für Schindeln ausgesprochen, um den schwarzwaldtypischen Charakter zu erhalten und der touristischen Bedeutung des Objekts am Nonnenmattweiher Rechnung zu tragen.