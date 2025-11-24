Gemeinderat Kleines Wiesental: Radwege im kleinen Wiesental sind gesetzt

1 Der geplante Radweg im Kleinen Wiesental zwischen Wieslet und Tegernau ist derzeit das größte Projekt der Gemeinde und gelangt nach mehr als zehnjähriger Planungszeit auf die Zielgerade. Foto: Gerald Nill Auf die Zielgerade biegt nach Auskunft der Gemeindeverwaltung das langgehegte Projekt eines Radwegs im Kleinen Wiesental







Das beauftragte Planungsbüro habe inzwischen den Entwurf des drei Kilometer langen Radwegs zwischen Wieslet und Tegernau beim Regierungspräsidium zur Abstimmung eingereicht. Noch seien die Unterschriften zu den Grundstücksverträgen nicht geleistet, informiert Bürgermeister Stefan Niefenthaler. Die strittigen Grundstücksfragen sieht er inzwischen als geklärt an. Abgestimmt werden müsse mit der Umweltbehörde, wie mit einem Feuchtbiotop an der Kleinen Wiese umgegangen wird. Klar ist für den Bürgermeister aber, dass daran der Radweg nicht mehr scheitern wird. Die Planung entspreche dem aktuellen Stand der Normen für zeitgemäße Radwege. Das bedeutet: Barrieren wie sie im Bereich der Sandgrube in Niedertegernau erforderlich sind, werden so gestaltet, dass auch Pedelecs und Fahrräder mit Hänger bequem daran vorbei kommen.