Gemeinderat Kleines Wiesental: Radwege im kleinen Wiesental sind gesetzt
Der geplante Radweg im Kleinen Wiesental zwischen Wieslet und Tegernau ist derzeit das größte Projekt der Gemeinde und gelangt nach mehr als zehnjähriger Planungszeit auf die Zielgerade. Foto: Gerald Nill

Auf die Zielgerade biegt nach Auskunft der Gemeindeverwaltung das langgehegte Projekt eines Radwegs im Kleinen Wiesental

Das beauftragte Planungsbüro habe inzwischen den Entwurf des drei Kilometer langen Radwegs zwischen Wieslet und Tegernau beim Regierungspräsidium zur Abstimmung eingereicht. Noch seien die Unterschriften zu den Grundstücksverträgen nicht geleistet, informiert Bürgermeister Stefan Niefenthaler. Die strittigen Grundstücksfragen sieht er inzwischen als geklärt an. Abgestimmt werden müsse mit der Umweltbehörde, wie mit einem Feuchtbiotop an der Kleinen Wiese umgegangen wird. Klar ist für den Bürgermeister aber, dass daran der Radweg nicht mehr scheitern wird. Die Planung entspreche dem aktuellen Stand der Normen für zeitgemäße Radwege. Das bedeutet: Barrieren wie sie im Bereich der Sandgrube in Niedertegernau erforderlich sind, werden so gestaltet, dass auch Pedelecs und Fahrräder mit Hänger bequem daran vorbei kommen.

 

Zuletzt hatte der Gemeinderat Druck gemacht, aus Sorge, das Projekt könne bei einem möglichen Regierungswechsel in Stuttgart im nächsten Frühjahr noch gekippt werden. Dazu gibt Niefenthaler Entwarnung. Das Regierungspräsidium habe versichert, der Radweg im Kleinen Wiesental sei definitiv gesetzt. Wie berichtet, fallen für die Gemeinde keine weiteren Kosten an.

Niefenthaler würde sich freuen, wenn die Aufträge für die Arbeiten im nächsten Jahr ausgeschrieben werden könnten. „Es handelt sich bei dem Radweg um ein hoch sinnvolles Projekt, wenn man sieht, wie viele Radfahrer schon jetzt auf der Strecke unterwegs sind. Und wenn man sieht, wie wenig respektvoll und halsbrecherisch sie teilweise überholt werden.“ Auch eine Verlängerung des Radweges ins obere Kleine Wiesental über Tegernau hinaus würde er begrüßen: „Nice to have“, sagt er, aber vorrangig sind für ihn die erforderlichen Investitionen im Bereich Kindergarten und Schule sowie für die Feuerwehr.

 