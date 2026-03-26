Gemeinderat Kleines Wiesental: Kontroverse Diskussion im Gemeinderat über Atomkraft

Eine Informationsveranstaltung des Trinationalen Atomschutzverbandes TRAS hat nachhaltigen Eindruck auf Bürgermeister Stefan Niefenthaler ausgeübt. Ihm ist klar geworden, dass das Kleine Wiesental innerhalb einer Stunde bei der Havarie eines grenznahen Meilers radioaktiv verstrahlt wäre. Es bliebe weder Zeit für Schutzmaßnahmen noch für Evakuierungen. Ganz Südbaden könnte theoretisch unbewohnbar werden.

Der Resolutionsentwurf Jetzt legte Niefenthaler dem Gremium einen Entwurf vor. Darin heißt es: „In der Schweiz befindet sich der älteste Atomkraftwerkspark der Welt. Dieser besteht aus vier Atomkraftwerken (AKW), die sich alle nahe der Grenze zu Deutschland befinden: Beznau I und Beznau lI (6 Kilometer), Gösgen (20 km) und Leibstadt (etwa 300 Meter).“ Ein schwerer AKW-Unfall in der Schweiz hätte enorme Auswirkungen auf Deutschland. Im wahrscheinlichen Fall von Südwest-Wetterlagen würde Deutschland sogar die Hauptlast der Unfallfolgen tragen.

„Die Genehmigungsbehörde berechnet die Gefahrenpotenziale mit angenommener radioaktiven Freisetzungen, die weit unterhalb dessen liegen, was nach Ansicht deutscher Experten bei einem größten anzunehmenden Unfall möglich wäre. Es herrscht Intransparenz, welche Extremszenarien von den zuständigen Behörden berechnet werden und wo de maximale Ausschlag liegt“, so die Resolution.

Die weltweite Sicherheitslage habe sich spätestens mit dem Ukrainekrieg geändert. Die aktuellen Angriffe auf die ukrainischen AKW Tschernobyl und Saporischschia mit Drohnen und Granaten zeigen das enorme Risikopotenzial für die Ukraine wie auch den Rest der Welt. Ein terroristischer oder gar militärischer Angriff auf Atomkraftwerke war zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme außerhalb der realistischen Gefahrenannahmen. „Entsprechend sind die alten Atomkraftwerke der Schweiz dafür nicht gerüstet“, heißt es weiter. Ausdrücklich steht es in dem Antragspapier:

„Wir, die Mitglieder des Gemeinderats, verabschieden die folgende Resolution: Die Landesregierung und die Bundesregierung sollen darauf hinwirken, dass der Überzeitbetrieb der Schweizer Atomanlagen verbindlich in naher Zukunft beendet wird. Die Restlaufzeiten sollen in einem bindenden Staatsvertrag verankert werden.“ So lange die Atomkraftwerke laufen und eine Gefahr für die deutsche Bevölkerung darstellen, müssten die Katastrophenschutzpläne entsprechend den Empfehlungen der Strahlenschutzkommission nach den Erfahrungen des Unglücks von Fukushima angepasst werden.“

Der Gemeinderat fordert Klarheit und Transparenz über die realen Gefahren: „Die Bevölkerung in Süddeutschland soll mindestens alle fünf Jahre informiert werden über alle Szenarien bei einem Atomunfall in einer Schweizer Atomanlage.“ Es sei das ganze Spektrum von Gefährdung und Schadenswirkung mittels Studien und Karten aufzuzeigen. Schwachstellen der Altreaktoren und Risiken beim Überzeitbetrieb müssten aufgezeigt werden. Im Gemeinderat Kleines Wiesental wurde der Resolutionsentwurf kontrovers diskutiert.

Gegen Einmischung

Es war Brigitte Schwarzwälder, Gemeinderätin aus Wies, die eine längere Stellungnahme abgab. Sie hatte recherchiert, dass im Trinationalen Atomschutzverband 18 Schweizer Gemeinden, eine französische und 61 deutsche Gemeinden vertreten sind. Schwarzwälder wollte wissen: „Warum klappt das Thema jetzt auf?“ Das „Problem“ sei doch schon lange bekannt. Die Gemeinderätin schloss mit der Empfehlung: „Wir sollten uns als Deutsche nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen.“ Und weiter: „Vorzuschreiben, Atomkraftwerke stillzulegen, finde ich nicht in Ordnung.“ Stefan Niefenthaler antwortete, dass der Verband TRAS schon jahrzehntelang am Ball sei und sich auch für die Stilllegung des französischen Meilers Fessenheim stark gemacht habe. Der Bürgermeister wörtlich: „Wir haben eine Betroffenheit, definitiv.“ Und weiter: „Egal, wie der Wind steht, wäre Südbaden am meisten betroffen.“ Sachlich argumentierte der Bürgermeister: „Tschernobyl hat bis zur Havarie auch als sicher gegolten.“ Erdbeben und die politische Lage seien zusätzliche unkalkulierbare Risikofaktoren. Er gab zu bedenken, dass der älteste Meiler der Welt in der Schweiz steht und 57 Jahre alt ist.

Gemeinderat Matthias Leisinger sprang bei und ergänzte: „Radioaktivität macht nicht vor der Landesgrenze Halt.“ Außerdem gebe es heute ganz andere technische Anforderungen an ein Atomkraftwerk als 1969. Am Ende wurde die Resolution bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.