Gemeinderat Kleines Wiesental: Kontroverse Diskussion im Gemeinderat über Atomkraft

Der Gemeinderat Kleines Wiesental beschloss mehrheitlich eine Resolution gegen die Gefahr durch Schweizerische Alt-Atommeiler.
Eine Informationsveranstaltung des Trinationalen Atomschutzverbandes TRAS hat nachhaltigen Eindruck auf Bürgermeister Stefan Niefenthaler ausgeübt. Ihm ist klar geworden, dass das Kleine Wiesental innerhalb einer Stunde bei der Havarie eines grenznahen Meilers radioaktiv verstrahlt wäre. Es bliebe weder Zeit für Schutzmaßnahmen noch für Evakuierungen. Ganz Südbaden könnte theoretisch unbewohnbar werden.