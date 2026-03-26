Gemeinderat Kleines Wiesental: Gemeinderat ebnet Weg für Erweiterung

1 Die baubürokratischen Mühlen mahlen derzeit in Sallneck, um einem ortsansässigen Betrieb eine Erweiterung zu ermöglichen. Foto: Gerald Nill Kopfschütteln und kritische Kommentare im Gemeinderat begleiteten die Anforderungen für die Erweiterung eines Gewerbebetriebs im Kleinwiesentäler Ortsteil Sallneck.







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Bereits im vergangenen Jahr hörte das Gremium den Ausführungen des Planers Jürgen Schill von fsp Stadtplanung bei diesem Vorhaben zu. Jetzt war der Baurechtler wieder im Tegernauer Rathaus zu Gast und berichtete, dass die erste Phase der Planung der Erweiterung im Gewann Bühl abgeschlossen sei. Dort hat sich ein seit dem Jahr 2000 im Ortsteil ansässiger Betrieb auf die Konstruktion von Spritzgießformen spezialisiert. Der Betrieb ist nun an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen und will deshalb am Standort erweitern. Ein neues Betriebsgebäude ist auf der gegenüberliegenden Seite des jetzigen Wohn- und Betriebsgebäudes möglich, welches sich im Eigentum des Gewerbetreibenden befindet. Hierzu liegt bereits ein erstes hochbauliches Konzept vor.