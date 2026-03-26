Gemeinderat Kleines Wiesental: Gemeinderat ebnet Weg für Erweiterung
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Die baubürokratischen Mühlen mahlen derzeit in Sallneck, um einem ortsansässigen Betrieb eine Erweiterung zu ermöglichen.  Foto: Gerald Nill

Kopfschütteln und kritische Kommentare im Gemeinderat begleiteten die Anforderungen für die Erweiterung eines Gewerbebetriebs im Kleinwiesentäler Ortsteil Sallneck.

Bereits im vergangenen Jahr hörte das Gremium den Ausführungen des Planers Jürgen Schill von fsp Stadtplanung bei diesem Vorhaben zu. Jetzt war der Baurechtler wieder im Tegernauer Rathaus zu Gast und berichtete, dass die erste Phase der Planung der Erweiterung im Gewann Bühl abgeschlossen sei. Dort hat sich ein seit dem Jahr 2000 im Ortsteil ansässiger Betrieb auf die Konstruktion von Spritzgießformen spezialisiert. Der Betrieb ist nun an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen und will deshalb am Standort erweitern. Ein neues Betriebsgebäude ist auf der gegenüberliegenden Seite des jetzigen Wohn- und Betriebsgebäudes möglich, welches sich im Eigentum des Gewerbetreibenden befindet. Hierzu liegt bereits ein erstes hochbauliches Konzept vor.

 

Da sich das Vorhaben im Außenbereich befindet, ist ein Bebauungsplan im zweistufigen Verfahren mit Umweltprüfung sowie eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich, informierte Planer Schill. An dieser Örtlichkeit an der Ebiger Straße sei die Topographie herausfordernd, um eine Lagerhalle plus Verwaltung unterzubringen. Eine Wiese müsse zwar ökologisch ausgeglichen werden, was aber vor Ort durch Baumpflanzungen und eine Regenwasserversickerung möglich sei. Bei der frühzeitigen Beteiligung des Verfahrens mit Offenlage habe es von der Öffentlichkeit keine Einwände gegeben.

Aber die Träger öffentlicher Belange werden auch gefragt. Dass es in diesem Fall auch um den Nachweis der „Kampfmittelfreiheit“ aus dem Weltkrieg ging, sorgte für Verwunderung bei Gemeinderat Daniel Dreher. Gelegentliches Kopfschütteln blieb auch bei Ortsvorsteher Dirk Achilles nicht verborgen, zum Beispiel als es um die Einbeziehung der Deutschen Ameisenschutzwarte ging. Dabei war allen Gemeinderäten klar, dass sie den Betrieb unterstützen und Arbeitsplätze sichern wollen. Der Gemeinderat beschloss die Vorlage einstimmig und ebnete damit den Weg, dass das Projekt erneut in die Offenlage geht und alles praktisch noch einmal über die Bühne geht. 

 