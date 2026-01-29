Gemeinderat Kleines Wiesental: Ein echtes Urgestein aus dem Kleinen Wiesental verabschiedet

1 Bürgermeister Stefan Niefenthaler (rechts) verabschiedete das politische Urgestein aus dem Kleinen Wiesental Rolf Vollmer (links) und vereidigte dessen Sohn Christian als neuen Ortsvorsteher von Wies. Foto: Gerald Nill Bürgermeister Stefan Niefenthaler verabschiedet in der jüngsten Gemeinderatssitzung Rolf Vollmer, ehemaliger Bürgermeister und Ortsvorsteher von Wies.







Insgesamt 32 Jahre politische Arbeit im Tal, ehemaliger Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Wies und 17 Jahre lang Ortsvorsteher. Das macht Rolf Vollmer so schnell keiner nach. Niefenthaler über Vollmer: „Er hatte Spuren in Wies hinterlassen.“ Seien es die neuen Wasserleitungen oder die Pflanzenkläranlage in Fischenberg, Breitband oder zuletzt die Anwerbung eines Landarztes – Rolf Vollmer war stets beteiligt. „Du wirst uns in den Diskussionen fehlen“, würdigte Niefenthaler.