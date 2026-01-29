Gemeinderat Kleines Wiesental: Ein echtes Urgestein aus dem Kleinen Wiesental verabschiedet
1
Bürgermeister Stefan Niefenthaler (rechts)  verabschiedete das politische Urgestein aus dem Kleinen Wiesental Rolf Vollmer (links) und vereidigte dessen Sohn Christian als neuen Ortsvorsteher von Wies. Foto: Gerald Nill

Bürgermeister Stefan Niefenthaler verabschiedet in der jüngsten Gemeinderatssitzung Rolf Vollmer, ehemaliger Bürgermeister und Ortsvorsteher von Wies.

Insgesamt 32 Jahre politische Arbeit im Tal, ehemaliger Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Wies und 17 Jahre lang Ortsvorsteher. Das macht Rolf Vollmer so schnell keiner nach. Niefenthaler über Vollmer: „Er hatte Spuren in Wies hinterlassen.“ Seien es die neuen Wasserleitungen oder die Pflanzenkläranlage in Fischenberg, Breitband oder zuletzt die Anwerbung eines Landarztes – Rolf Vollmer war stets beteiligt. „Du wirst uns in den Diskussionen fehlen“, würdigte Niefenthaler.

 

Bereits zur Kommunalwahl 2024 wollte Vollmer eigentlich seinen Rückzug antreten, weshalb er sich auch nicht mehr um ein politisches Mandat beworben hatte. Allerdings ließ sich zum damaligen Zeitpunkt kein Nachfolger finden.

In der Ortschaftsratssitzung im Dezember hat Rolf Vollmer nun seinen Rücktritt vom Amt des Ortsvorstehers erklärt. In gleicher Sitzung wurde sein Sohn Christian vom Ortschaftsrat Wies einstimmig zum neuen Ortsvorsteher gewählt.

Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag des Ortschaftsrat Wies zu und wählte Christian Vollmer zum neuen Ortsvorsteher von Wies. Niefenthaler nahm die Vereidigung vor.

 