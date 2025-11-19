Gemeinderat Kandern: Kita-Gebühren steigen moderater

Reaktion auf Elternproteste: Trotz enormen Spardrucks gestaltet der Kanderner Gemeinderat die Gebührenerhöhung für die Kinderbetreuung noch moderater als geplant.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung beschlossen, seinen früheren Beschluss auszusetzen, in den städtischen Kindertageseinrichtungen über den gesetzlichen Fachkräfteschlüssel eine zusätzliche Stelle zu schaffen. Diese Entscheidung hatten die Vorberatungen im Arbeitskreis und im Verwaltungsausschuss empfohlen. Anders, als es der Verwaltungsausschuss empfohlen hatte, werden die Gebühren für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen für Eltern ab dem 1. Januar 2026 nicht im empfohlenen Umfang steigen. Um den Eltern entgegenzukommen, beschloss das Gremium mehrheitlich einen Gebührenanstieg ab dem 1. Januar, der einem Kostendeckungsgrad von 16,5 Prozent entspricht. Die ursprünglich für den Jahresbeginn anvisierte Gebührenerhöhung erfolgt erst zum 1. September, wenn das Kindergartenjahr beginnt.