Die Gemeinderäte besichtigen den neuen Mannschaftstransportwagen. Foto: Kauffmann

Freiburgs Feuerwehr-Kommandant hat dem Gemeinderat den Feuerwehrbedarfsplan vorgestellt. Er empfiehlt dabei auch nach Geschlechtern getrennte Umkleiden einzurichten und bei der Mitgliedergewinnung auch interessierte Frauen zu berücksichtigen.















Jungingen - Bürgermeister Oliver Simmendinger vergleicht die Feuerwehr mit einer Versicherung: Sie kostet Geld, wenn kein Versicherungsfall eintritt, aber spätestens wenn doch ein Unglück passiert, ist man froh, wenn die Feuerwehr da ist und Hilfe in der Not leistet. Noch viel wichtiger: Dass Menschen da sind, die diese Funktion ausfüllen. Simmendinger: "Dafür müssen wir dankbar sein." Die Feuerwehrleute hätten daher alles Recht auf sehr gute Ausstattung.

Was aber braucht es für eine funktionierende Feuerwehr? Auf diese Frage könnte man den Feuerwehrbedarfsplan zuspitzen, der bei der Gemeinderatssitzung vom Donnerstagabend vorgestellt wurde. Dieser Bedarfsplan ist ein Gutachten, das den aktuellen Zustand der Junginger Feuerwehr zusammenfasst und – dem Namen entsprechend – künftige Bedarfe aufzeigt. Erstellt wurde das Gutachten von Ralf-Jörg Hohloch, Amtsleiter des Amts für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Freiburg und Kommandant der dortigen Feuerwehr. Wir haben das Wichtigste aus seinem Gutachten zusammengefasst:

Ausrückzeit

Alle Stellen in Jungingen kann die Feuerwehr laut Hohloch in einer Fahrzeit von fünf Minuten bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometern reichen. Frank Speidel, Kommandant der Feuerwehr Jungingen, berichtete in diesem Zusammenhang, dass es in Jungingen Stellen gebe, die zu eng für die manche Feuerwehrfahrzeuge sind. Er zeigte dazu beispielhaft ein Bild von der Märzengasse. Er und seine Kameraden seien gerade dabei, Einsatzpläne zu erstellen, sodass im Fall der Fälle schon ein Konzept vorliegt, wie man Fahrzeuge platzieren und vorgehen könnte.

Löschwasserversorgung

Die Versorgung mit Wasser sei laut Hohloch in Jungingen gut. Er empfiehlt jedoch, bei Mühlbächle und Starzel Stellen zu definieren, an denen Wasser abgepumpt werden kann. Spärlich sei die Wasserversorgung im Gemeindegebiet bei abgelegeneren Stellen, etwa Schützenhaus, Vornagelhof und Bürgleshof. Die Feuerwehr Jungingen hält deshalb Löschfahrzeuge mit Wassertanks vor.

Personalstand

Das Durchschnittsalter der 32 Mitglieder der Feuerwehr Jungingen liegt bei 39 Jahren. Dies bewertete Hohloch als "vertretbar". Außerdem sei der Ausbildungsstand "gut". Hohloch empfiehlt jedoch, die Zahl der Atemschutzmasken-Träger zu erhöhen und darauf zu achten, dass ausreichend Nachwuchs nachkommt – die Jugendfeuerwehr zählt bisher zehn Mitglieder (7 im Alter von 10 bis 13 und 3 von 14 bis 17). Gleiches gelte für die Verfügbarkeit der Feuerwehrleute für Einsätze tagsüber.

Neue Fahrzeuge

Hohloch zeigte auf, welche Fahrzeuge die Feuerwehr in Zukunft beschaffen sollte, um handlungsfähig und auf dem neusten Stand zu bleiben. Den Mannschaftstransportwagen hat die Gemeinde bereits gekauft. Dieser stand während der Gemeinderatssitzung vor dem Gemeindesaal, und Simmendinger hat die Sitzung eigens kurz unterbrochen, damit die Ratsmitglieder das neue Gefährt besichtigen können. Wie Hohloch berichtet, seien neue Fahrzeuge auch wichtig, um die Feuerwehr attraktiv für potenzielle Neumitglieder zu halten.

Spätestens 2023 sei ein Ersatz für das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) erforderlich, das dann 25 Jahre alt sein wird. Im Jahr 2044 brauche es ein weiteres neues Löschfahrzeug und den neuen Mannschaftstransportwagen hat die Feuerwehr ja schon.

Umkleiden für Frauen

Das Feuerwehrhaus befinde sich zwar in einem guten Zustand, allerdings stellte er den Umkleidebereich als verbesserungswürdig heraus. Zum einen sei dieser in der Fahrzeughalle, zum anderen sei die Umkleide nicht nach Frauen und Männern getrennt. Hohloch empfahl der Feuerwehr Jungingen, gezielt auch Frauen anzusprechen für den Dienst in der Feuerwehr. Dazu sind getrennte Umkleiden einfach eine wichtige Voraussetzung. Zudem sollte die Absauganlage gewartet und in Betrieb genommen, sowie die Duschen instandgesetzt werden.

Darüber hinaus locke man mit dem bestehenden Jugendraum keine Jugendlichen hinter dem Ofen hervor. Dieser sollte modernisiert werden.

Mitgliederwerbung

Bei Stellenbesetzungen könnte die Gemeinde, so Hohlochs Vorschlag, die Mitgliedschaft in einer Feuerwehr optional fordern. Ein Zufall ist, dass der neue Kämmerer, Manuel Kaupp, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Killer ist.

Einsätze

Die Zahl der Einsätze und Einsatzstunden schwanken von Jahr zu Jahr. So absolvierten die Feuerwehrleute 2018 9 Einsätze (mit 200 Stunden), im Jahr 2019 waren es schon 19 Einsätze (mit 300 Stunden) und 2020 nur 7 Einsätze (mit 100 Stunden).

Auch das Einsatzspektrum ist stark schwankend. So dokumentierte die Feuerwehr für 2018 eine Quote von 34 Prozent im Bereich Fehlalarmierungen, ein Jahr später waren es nur noch 11 Prozent und 2020 wurden gar keine Fehlalarme registriert. Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen gehören laut Statistik nach wie vor zu den Hauptaufgaben der Feuerwehr.

Nächste Schritte

Was der Feuerwehrbedarfsplan empfiehlt: Bis Ende 2023 die Neuanschaffung von Funkgeräten, mehr Feuerwehrleute sollten die Fahrzeuge mit entsprechenden Führerscheinen bedienen können – ein Thema, an dem die Feuerwehr die nächsten Jahre kontinuierlich dran bleiben sollte. Bis 2026 sollte der Umbau des Feuerwehrhauses abgeschlossen sein.