Gemeinderat Jettingen: Schulessen wird durch eine Salatbar bereichert

Die Gemeinde Jettingen verlängert den Vertrag mit dem bisherigen Caterer für die Essen in Schulen und Kindergärten. Neu ins Angebot aufgenommen wurde eine Salatbar.
Thomas Strohäker, wird weiterhin das Essen für Schulen und Kindergärten in Jettingen zubereiten. Er hatte bei einer jetzt notwendig gewordenen Ausschreibung als einziger ein Angebot abgegeben, dem der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung zustimmte. Bei einem geschätzten Auftragswert von 230 000 Euro lag das Angebot von Thomas Strohäker mit 245 000 Euro (netto) über der Kostenschätzung.