Gemeinderat ist sich einig: So will Mühlenbach klimafreundlich heizen

Die Gemeinde befasst sich mit Möglichkeiten, in den kommenden Jahren den Gebrauch fossiler Brennstoffe deutlich zu reduzieren.
Wie kann Mühlenbach künftig klimafreundlich heizen? Mit dieser Frage hat sich die Gemeinde in den vergangenen Monaten intensiv beschäftigt. Das Ergebnis ist ein umfassender kommunaler Wärmeplan, der im Gemeinderat vorgestellt und anschließend einstimmig beschlossen wurde. Präsentiert wurde das Fachgutachten von Daniel Cohen von der Badenova Netze GmbH, die den Plan gemeinsam mit weiteren Partnern er arbeitet hat. Der Wärmeplan soll als Grundlage für alle weiteren Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2040 dienen. Er zeigt auf, wie viel Wärme in Mühlenbach verbraucht wird, womit aktuell geheizt wird und welche Möglichkeiten es gibt, fossile Energieträger schrittweise zu ersetzen.