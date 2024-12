Gemeinderat in Wolfach: Jugendliche sollen Ideen einbringen

Gemeinderat in Wolfach

Wolfachs Gemeinderat diskutierte Möglichkeiten, Jugendliche an Entscheidungsprozessen in der Kommunalpolitik zu beteiligen. Aufgrund vergangener Erfahrungen ist aber noch weitgehend offen, in welcher Form das konkret umgesetzt werden soll.









Wolfachs Jugend soll künftig bei Themen, die sie betreffen, aktiv mitgestalten können. Im Grundsatz war sich der Gemeinderat darüber in seiner Sitzung schnell einig. Doch wie das genau bewerkstelligt werden soll, da war sich selbst die beantragende SPD-Fraktion am Ende noch nicht so ganz im Klaren.