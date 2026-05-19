Gemeinderat in WInterlingen: Um Kindergartenbeiträge wird heiß debattiert

Die Gemeinde Winterlingen verlangt etwas mehr als bislang für Geschwisterkinder und sorgt damit für Diskussion in der Kommune.
Großer Andrang herrschte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Winterlingen, als das Thema Entgelte für die nächsten beiden Kindergartenjahre lebhaft diskutiert wurde. Nachdem über zwei aus dem Gremium gestellte Anträge abgestimmt werden musste, entschieden sich die Räte unisono für den Vorschlag der Verwaltung. Dieser sieht eine moderate Erhöhung von 4,5 Prozent (für 2027/2028 vier Prozent) vor, wie es die Spitzenverbände empfehlen. Allerdings mit einem zehnprozentigen Abschlag bei den Familien, die gleichzeitig zwei oder mehr Kinder in der Kinderbetreuung haben. Damit folgte man dem Antrag von Dirk Sieber, der zu Beginn der Debatte schon mitgeteilt hatte, er trage damit den einstimmigen Willen des Ortschaftsrates Benzingen und die Ansicht der beiden Listenführer vor.