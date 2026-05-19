Gemeinderat in WInterlingen: Um Kindergartenbeiträge wird heiß debattiert

Großer Andrang herrschte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Winterlingen, als das Thema Entgelte für die nächsten beiden Kindergartenjahre lebhaft diskutiert wurde. Nachdem über zwei aus dem Gremium gestellte Anträge abgestimmt werden musste, entschieden sich die Räte unisono für den Vorschlag der Verwaltung. Dieser sieht eine moderate Erhöhung von 4,5 Prozent (für 2027/2028 vier Prozent) vor, wie es die Spitzenverbände empfehlen. Allerdings mit einem zehnprozentigen Abschlag bei den Familien, die gleichzeitig zwei oder mehr Kinder in der Kinderbetreuung haben. Damit folgte man dem Antrag von Dirk Sieber, der zu Beginn der Debatte schon mitgeteilt hatte, er trage damit den einstimmigen Willen des Ortschaftsrates Benzingen und die Ansicht der beiden Listenführer vor.

Die Erhöhung der Beiträge sind kein Problem Die Erhöhung der Beiträge an sich war offensichtlich nicht das Problem. Allerdings unterbreitete die Verwaltung dem Gremium den Vorschlag, man werde die in der Gemeinde übliche Staffelung gleichzeitig etwas anheben. Die sozialverträgliche Rabattierung in Winterlingen betrug nämlich bislang 77 Prozent beim zweiten Kind, 53 Prozent beim dritten Kind und 19 Prozent beim vierten Kind in einer Familie. Wohlgemerkt Kinder und nicht Kindergartenkinder, so dass das geringere Entgelt auch für diejenigen Schützlinge gilt, die beispielsweise ein bis drei ältere Geschwister haben, die bereits arbeiten und selbst Geld verdienen, wie Bürgermeister Michael Maier deutlich machte.

Da aber das Landratsamt als Aufsichtsbehörde über die Kommunen speziell für Winterlingen angemahnt habe, die Gemeinde müsse mehr Einnahmen generieren und dürfe nicht so „großzügig“ sein, wie Roland Heck es ausdrückte, lag der Vorschlag der Verwaltung auf dem Tisch, diese Staffelung etwas zu erhöhen: 90 Prozent der „normalen“ Entgelte für das zweite Kind, 70 Prozent für das dritte und 30 Prozent für das vierte und jedes weitere Kind einer Familie.

70.000 Euro mehr an Einnahmen

Durch die Erhöhung der Prozentsätze bei der Sozialstaffelung könnten rechnerisch etwa 70.000 Euro mehr an Einnahmen fließen und dennoch wären Familien entlastet. Für die Erhöhung um 4,5 Prozent, aber gegen die Anhebung der Sozialstaffelung sprach sich Sebastian Pfaff aus, der große Unterstützung durch Annika Rieber fand. Dieser Antrag wurde allerdings bei nur vier Befürwortern, einer Enthaltung und neun Gegenstimmen abgelehnt.

Eine flammende Rede an die vielen Zuhörer und die Ratskollegen richtete Roland Heck, der meinte, man könne „das Spiel nicht so weiter treiben“. Bald werde man den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2025 verabschieden müssen und feststellen, dass man vergangenes Jahr in Winterlingen von der Substanz gelebt habe, denn voraussichtlich müsse man eine dreiviertel Million Euro den Rücklagen entnehmen und das laufende Jahr verheiße finanziell auch nichts Gutes. Das beste Beispiel habe man ja in Albstadt, wo alle Signale jahrelang missachtet worden seien, so dass man reihenweise Hallen schließen müsse.

„Wir haben keinen Sanierungsstau, aber ein Dilemma mit laufenden Ausgaben“, so Heck. Bei Pflichtaufgaben könne man in der Kommune nicht sparen, sondern nur bei freiwilligen Aufgaben. „Bund und Land machen es sich seit vielen Jahren furchtbar leicht, beispielsweise bei der Ganztagesbetreuung. 25 Prozent der staatlichen Aufgaben leisten die Kommunen, erhalten dafür aber nur 14 Prozent der Steuern“, redete sich Roland Heck in Rage und meinte: „Bei uns bleibt die Scheiße am Schuh kleben.“

So günstig wie keine andere Kommune in der Region

Seine Rechnung zeigte: Von zehn Euro Kinderbetreuungskosten übernehme die Gemeinde 8,50 Euro und die Eltern 1,50 Euro. „Jeder sechste Euro, den die Gemeinde ausgibt, geht an Familien, Soziales und Kinder“, so Heck. Zuvor schon hatte Bürgermeister Michael Maier dargelegt, dass man im U3-Bereich so günstig sei wie keine andere Kommune in der Region. Außerdem könne man freie Plätze anbieten, was auch nicht selbstverständlich sei. Etwas provokant erklärte der Schultes: „Kindergarten ist eine freiwillige Leistung, die angeboten wird. Ich sage schon seit 35 Jahren: Man muss sein Kind nicht in den Kindergarten schicken.“ Außerdem sei ein Kindergarten dazu da, den Eltern die Möglichkeit zu geben, arbeiten zu gehen. Es handle sich um einen Betreuungsauftrag, so Maier, nicht um einen Erziehungsauftrag. Der Kostendeckungsgrad durch Kindergartengebühren liegt in Winterlingen bei zwölf bis 15 Prozent, obwohl in Baden-Württemberg eigentlich 20 Prozent angestrebt seien.

Beschluss nach langer Debatte

Nach langer Debatte wurde schließlich einstimmig beschlossen, dass die Entgelte für das nächste Kindergartenjahr um 4,5 Prozent, für 2027/2028 um vier Prozent und die prozentuale Staffelung wie dargelegt erhöht werden, es aber ab zwei Kindergartenkindern in einer Familie einen zehnprozentigen Abschlag gibt. Außerdem wird das Essensgeld dort, wo Mittagessen angeboten wird, von 80 Euro auf 85 Euro und ein Jahr später auf 90 Euro angehoben. Eine Neuregelung der Betreuungszeiten – künftig 30, 40 oder 50 Wochenstunden – soll zudem zur Vereinheitlichung in den verschiedenen Einrichtungen führen.