Gemeinderat in Vöhrenbach: Die geplante Photovoltaik-Anlage Rappeneck I nimmt weiter Formen an

Weltcup Val Thorens Daniela Maier Wahnsinn – Schwarzwälderin steht beim Comeback gleich auf dem Podest

Was für ein Comeback! Nach knapp einem Jahr Wettkampfpause meldet sich Ski Crosserin Daniela Maier (SC Urach) am Donnerstag in Val Thorens mit einem starken dritten Platz beim Weltcup-Auftakt zurück.