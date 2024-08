Gemeinderat in Villingen-Schwenningen

1 Auszeichnung für verdiente Gemeinderäte: Oberbürgermeister Jürgen Roth (Achter von links) und Bürgermeister Detlev Bührer (Zweiter von links) mit den geehrten Kommunalpolitikern vor der Neuen Tonhalle. Foto: Stadt VS

Zahlreiche verdiente Gemeinderäte bekamen in der letzten Sitzung vor der Somnmerpause eine Ehrung. Zudem verabschiedete Oberbürgermeister Jürgen Roth einige Kommunalpolitiker, die dem neu gewählten Gremium nicht mehr angehören.









In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause in der Neuen Tonhalle in Villingen hat Oberbürgermeister Jürgen Roth diverse noch aktive und ehemalige Ratsmitglieder geehrt.