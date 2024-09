Raserstrecke am Waldkindergarten?

Gemeinderat in Triberg

1 Eine Bremsschwelle,ähnlich wie einst vor der Grundschule in Triberg (Foto), die später abgebaut und durch eine feste Asphaltschwelle ersetzt wurde, regt Gemeinderätin Ute Meier beim Waldkindergarten im Hoflehen an. (Archivfoto) Foto: Christel Börsig-Kienzler

Mehrere Fragen waren es, die in jüngster Gemeinderatssitzung seitens der Gemeinderäte an die Stadtverwaltung heran getragen wurden.









So wollte Mike Mauscherning (SPD) etwas über den Sachstand beim Breitbandausbau erfahren. Bürgermeister Gallus Strobel erklärte, dass die Außenbereiche Nußbach derzeit im Laufen seien, und die Planung Gremmelsbach stehe an. Alexander Kutzner vom städtischen Bauamt ergänzte, dass es dazu in Kürze eine Videokonferenz gebe.