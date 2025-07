Elke Börnard (SPD/GAL) tritt in die Fußstapfen des Sulzer Stadtrats. Nichts Neues für das Gremium: Zuletzt hatte es mehrere Fälle gegeben, in denen Nachrücker zum Zug kamen.

Es gibt ein neues Stühlerücken im Gemeinderat. In der September-Sitzung wird Elke Börnard (SPD/GAL) die Nachfolge von Stadtrat Hans Gühring antreten.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause machte der Gemeinderat den Weg dafür frei, indem es Börnard als Nachfolgerin wählte. „Ende des Jahres wird es einen größeren Abschied geben“, versichert Bürgermeister Jens Keucher. Die einzige Voraussetzung: Gühring muss den Weg von seinem neuen Wohnort in Illinois in den USA zurück an den Neckar finden.

„Azubi der Kommunalpolitik“

Doch noch ist Gühring Teil des Gremiums. „Er scheidet erst mit der Abmeldung beim Bürgerbüro aus“, erklärt Hartmut Walter, Leiter des Hauptamtes. Da dieser Schritt von Gührings eigentlichem Nachrücker schon erfolgte – Gerolf von Kurthy hat durch den Wegzug aus Sulz die Wählbarkeit verloren – war nun Börnard an der Reihe.

Gühring, der seit 2019 im Gemeinderat sitzt, hatte sich damals noch als „Azubi der Kommunalpolitik“ bezeichnet, erinnert sich der Bürgermeister, und mit seiner sachlichen und inhaltlichen Art das Gremium bereichert. Symptomatisch dafür sei Gührings T-Shirt zur ersten Sitzung gewesen, erzählt Keucher eine Anekdote. Auf ihm prangte der urschwäbische Schriftzug „Reg di net uf zefix“.

„Wir sind solche Beschlüsse schon gewöhnt, das soll aber nicht zur Regel werden“, scherzt er nun. Denn in den vergangenen Monaten hatte es mehrere Nachrücker gegeben.

Die Räte sind sich einig

So wurde Manfred Stocker (SPD/GAL) in der April-Sitzung der Nachfolger von Traude Mangold, während Felix Hailbe (CDU) seit Mai an der Stelle von Tobias Nüble im Gremium sitzt.

Die Stadträte wählen Börnard einstimmig als Nachrückerin in den Gemeinderat, in die beratenden und beschließenden Ausschüsse wie auch als Vertretung der Stadt Sulz bei Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und anderen Organisationen.